味全龍找來新打擊教練克魯茲不陌生！曾待過中信兄弟、樂天桃猿
中職味全龍隊今（22)日宣布，找來前21U中華隊打擊教練Tommy Cruz（克魯茲）擔任打擊教練，他選手時代曾上過大聯盟，並於八零年代初期到日本打球。退休後在美國大聯盟系統各層級擔任教練共累積12年經驗。克魯茲自2014年起多次擔任各級中華隊打擊教練，並於中華職棒擔任過三支球隊的客座打擊教練。執教經歷豐富，在亞洲有著擔任選手與教練的實績。克魯茲被認為是台鋼雄鷹王柏融恩師，尤其他在過去國際賽多次幫助球員建立心理素質，也相當會運用球員的優點，來跟投手對決，可說是「心靈導師」。
記者吳政紘/綜合報導
味全龍上半季戰績不佳 克魯茲有機會改善打擊
克魯茲曾待過中華隊，幫忙21U中華隊陳傑憲、王柏融、李宗賢、蘇智傑等人打出佳績，去年的杭州亞運會，他也幫忙中華隊調整，幫助林安可、林立等球員到高峰。
克魯茲擔任過中信兄弟客座打擊教練（2016年～2017年）也在富邦悍將隊擔任過客座打擊教練（2018年），加上也在2020年在樂天桃猿擔任客座打擊教練（2020年），對台灣職棒不陌生。
味全龍表示，此次有幸邀請到克魯茲教練加入大家庭，相信能對球隊攻擊與得分能力的提升有所助益，協助球員找回自信，龍眾一心，朝目標邁進。
克魯茲是誰？ 來頭不小
來自波多黎各的克魯茲175公分高，並非身材高大的球員，但他憑著身體優越的協調性、流暢的揮棒動作，在日本職棒共轟出120支全壘打，連西武隊一代名將渡邊久信都說：「我以前也被他打得很慘」，對他印象深刻。
克魯茲來頭不小，為日本火腿隊80年代好手，球員生涯最令人印象深刻的是他曾被觸身球擊中臉部，但他在隔天縫了7針仍英勇上場，還有猛打賞表現。提到往事，克魯茲笑著表示：「因為我熱愛棒球，我想要上場。」