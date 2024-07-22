歐陽娣娣性感熱舞翻車？曬22秒扭腰擺臀影片 遭虧「癢就去洗澡」
傅娟和歐陽龍的小女兒歐陽娣娣跟著姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜腳步踏入演藝圈，近來她參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，以第8名的成績成功組女團出道。近日她在小紅書上曬出一段22秒跳舞影片，展現性感舞蹈動作卻被網友虧「身上癢就去洗澡。」
記者薛羽彤／綜合報導
歐陽娣娣日前剛在社群平台歡慶團體成軍滿100天，近日她在小紅書上分享一段跳舞影片，她身穿水藍色平口上衣，配上白色百褶裙，她隨著背景音樂節奏擺動，展現九頭身好比例，最後更對鏡頭拋媚眼放電，吸引不少粉絲目光。
歐陽娣娣影片曝光後，粉絲在底下留言大讚，「娣娣這套殺瘋了啊」、「真的好適合這個裝扮啊」、「腿真的好長。」不過也有網友虧她「身上癢就去洗澡」，認為歐陽娣娣舞技不夠到位。此外，也有酸民覺得歐陽娣娣身材比例有待加強，喊話她：「至少瘦個20斤吧！」粉絲心疼為偶像護航，「這難不成要瘦成竹竿」、「你有多瘦，讓我看看。」
歐陽娣娣今年參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，經過了2個月的激烈比賽，4月結果出爐，歐陽娣娣順利以第8名成績出道。她致詞時感動表示：「謝謝所有粉絲的支持讓我今天可以進出道位、站在這裡，然後我想謝謝我的家人」，更向爸爸歐陽龍喊話：「謝謝你把我生得腿那麼長，讓我可以很自信地面對一切！」