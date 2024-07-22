6歲女童失蹤！大馬網紅出價13萬元尋人 家屬哭喊：三天未見蹤影
一名6歲女童在20日晚間八點左右在馬來西亞參加新山的盆舞節活動後失蹤，至今杳無音訊，家屬盼望社會大眾幫忙尋人。一名網友在臉書上刊載公告，稱會給尋到女童的人1萬令吉，另一名律師網紅江昭上也發佈影片說會給1萬令吉，合計共2萬令吉（約新台幣13萬元）。截至今（22）日上午八時，該尋人公告已受到7,239次網友轉發，在馬來西亞社群平台上引起話題。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據馬來西亞媒體《中國報》，此名華裔廖姓女童20日晚間八點左右在馬來西亞柔佛新山Eco Galleria舉行的盆舞節活動中走失，女童失蹤時身穿白色衣服，上面印有米奇老鼠的圖案。女童的父母親在當晚便透過社群媒體發布尋人啟事，當地警察也在21日發佈尋人公告，不過目前仍一無所獲。
女童的母親20日在現場配合警方調查等候時，不時查看手機，一度情緒崩潰，蹲下大哭。她說他們一家來自大馬居鑾，是因為盆舞節才到新山擺攤，販賣飲料和推出遊戲，不料女兒卻因此失蹤，家屬們十分悔不當初。
一名網友Siew Hui Chung於今（22）日凌晨12點09分，在Facebook上發布懸賞令，稱若任何人尋獲廖家慧，並將她送往新山士都蘭的Six Cafe Borneo，即可獲得1萬令吉。而網紅律師江昭上也在Facebook上發佈影片，宣布懸賞1萬令吉尋人，此兩篇貼文引發網友熱議和討論。
律師江昭上說：「時間對這類案件來說非常重要，拖得越久，找到女童的機會越小。若有人能馬上將女孩安全地交到她母親手上，就能得到1萬令吉獎金。江昭上也藉此告誡其他父母，帶小孩出門逛街時，一定要24小時看住小孩，一秒鐘都不能漏掉。」他還留言指，自己的小狗不見了，他都焦急萬分，何況是一名小孩失踪，難以想像她母親的感受。