凱米颱風轉中颱！路徑南修恐變「剃頭颱」　登陸宜蘭再穿過大台北

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氣象署預報員官欣平指出，以目前凱米颱風的路徑來看，接近台灣時強度將會是「中颱上限」，暴風圈可能涵蓋「北北基桃、新竹、苗栗、台中、宜蘭、花蓮」，並在週三、週四帶來劇烈風雨，相對的這些地區的停班停課機率就較高，不過颱風假究竟是否會放？仍要依地方政府判斷為主，呼籲民眾應時刻關注最新颱風動態。
中度颱風凱米路徑再往南修 可能登陸宜蘭成「剃頭颱」
官欣平也提到，凱米颱風目前移動速度仍然較慢，明天北方高壓增強，明天下午凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，相較於今天早上預估路徑，下午的預報路徑有再往南調整，不排除颱風會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生。
官欣平提及，受到凱米颱風影響，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率，西半部山區將會有「局部大豪雨」。
凱米遠離將引進西南風 中南部也要嚴防劇烈降雨
中南部地區則要特別留意，雖然颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報「颱風暴風半徑」於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災疑慮時，就達到停班停課標準。
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