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凱米颱風轉中颱！路徑南修恐變「剃頭颱」　登陸宜蘭再穿過大台北

▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（22）日下午增強為中度颱風，路徑再往南調整，可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（22）日下午增強為中度颱風，路徑再往南調整，可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（22）日下午2時增強為中度颱風，中央氣象署最新路徑再往南修，颱風中心可能在週三深夜至週四白天（7/24至7/25）登陸宜蘭北部、穿過大台北，再從新北沿海離開，預估海上警報今日晚間到明（23）日清晨就會發布，陸上警報則在明天下午發布，暴風圈在最接近台灣時，可能籠罩台中以北、宜蘭、花蓮等地區，目前機率都超過65％。

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氣象署表示，中颱凱米今日下午2時最新中心位置在鑾鼻東南方680公里的海面上，以每小時4公里速度，緩慢向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風暴風半徑約40公里，未來強度還有發展空間，暴風圈也會持續擴大。

氣象署預報員官欣平指出，以目前凱米颱風的路徑來看，接近台灣時強度將會是「中颱上限」，暴風圈可能涵蓋「北北基桃、新竹、苗栗、台中、宜蘭、花蓮」，並在週三、週四帶來劇烈風雨，相對的這些地區的停班停課機率就較高，不過颱風假究竟是否會放？仍要依地方政府判斷為主，呼籲民眾應時刻關注最新颱風動態。

▲凱米颱風暴風圈在最接近台灣時，可能籠罩台中以北、宜蘭、花蓮等地區。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風暴風圈在最接近台灣時，可能籠罩台中以北、宜蘭、花蓮等地區。（圖／中央氣象署）
中度颱風凱米路徑再往南修　可能登陸宜蘭成「剃頭颱」

官欣平也提到，凱米颱風目前移動速度仍然較慢，明天北方高壓增強，明天下午凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，相較於今天早上預估路徑，下午的預報路徑有再往南調整，不排除颱風會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生。

官欣平提及，受到凱米颱風影響，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率，西半部山區將會有「局部大豪雨」。

▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
凱米遠離將引進西南風　中南部也要嚴防劇烈降雨

中南部地區則要特別留意，雖然颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報「颱風暴風半徑」於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災疑慮時，就達到停班停課標準。

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