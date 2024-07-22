驚見詭異中文信！泰國毒殺案釀6死 兇嫌手機翻拍信件寫滿「錢」
泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）7月16日發生的6死毒殺案，有許多疑點，造成警方一度往同房生還的第七人探查，最終調查出兇嫌疑似是死者之一56歲越南裔美籍女子Sherine Chong，她曾對外宣稱自己是杜拜億萬富翁的老婆，另外警方在她的手機中找到一封可疑的中文信件照片，信上寫滿「錢」字，十分詭異。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《Khaosod》報導，根據照片，信上寫著：「錢是我的僕人，我要它來就來，要它多就多，錢一直跟著我，因為我的能量強，能量越強，錢運越強，愛是世界最大的能量，錢最愛跟著愛走，我掌握愛的密碼，錢永遠跟著我……」。警方研判可能是兇嫌信仰的某種邪教，不過其他5名死者沒有相關信仰，因此暫不往此宗教循線探查。
泰國警方指出，「Chong」並非越南姓氏拼法，更像是粵語或中國大陸南方方言「張」或「章」轉寫，並且還翻出中文信件的翻拍照，推測她可能是越南華裔。兇嫌Sherine Chong的犯案動機疑似是無力償還債主1000萬泰銖，於是以氰化物毒死5人後自殺。
6名死者中有借款人、貸款人、保證人和疑似無辜遭牽連的知名化妝師，Sherine Chong據稱曾遊說其中一對死者夫婦在日本投資興建醫院，結果計劃泡湯，被控詐騙和欠債。6人一開始相約赴日談判，但因簽證問題而改來泰國，沒想到是一場「鴻門宴」，所有人都命喪於此，目前泰國有關單位仍在調查Sherine Chong如何獲得氰化物。
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