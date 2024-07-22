HTC蝴蝶機當年多猛？眾揭「巔峰傳奇」全台灣都缺貨：果粉也跳槽
近日全台最後一間HTC專賣店於台南正式熄燈，讓台灣HTC專賣店走入歷史，使不少網友回憶起HTC歷代經典機型，其中最常被提及的就是2012年上市的蝴蝶機。蝴蝶機當年曾造成全台各地都缺貨，台灣單月就創造6萬支以上銷售量，甚至還有不少業者拉高價格販售，蝴蝶機一度轟動全亞洲的盛況，引來許多網友陷入回憶殺喊：「那時候蝴蝶機比iPhone還潮！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，他表示曾聽說HTC在巔峰時期是安卓界的潮流一哥，除了經典的M7機型，蝴蝶機更是賣到全台大缺貨，讓他對於蝴蝶機當年的流行程度感到訝異，好奇直呼「蝴蝶機當時有多潮？」
貼文一出，不少網友立即陷入回憶殺，紛紛留言回憶經典，「蝴蝶機當時根本是手機潮流之冠」、「蝴蝶機超猛啊，那時候拿一隻去馬爾地夫蜜月，幫我們服務的印度管家居然有認出蝴蝶機，真是嚇到我」、「那時候蝴蝶機比iPhone還潮，朋友從iPhone4跳蝴蝶機變成H粉」、「蝴蝶機剛出時，那個機身薄度跟正面加上1080p，真的是次世代的存在」。
HTC蝴蝶機
HTC Butterfly系列又稱蝴蝶機，最初於2012年12月推出，該款手機因性能及外型符合當代需求，在亞洲銷量極佳。中華電信曾表示，光是台灣單月就創造6萬支以上銷售量，讓許多電信業者吃不消，全台各地更是不斷缺貨，更有業者趁機哄抬售價販賣。
HTC當年還找來日本超人氣女子偶像團體乃木坂46擔任代言人，讓蝴蝶機在日本市場銷量爆棚，一舉超越領先多時的iPhone 5，登上日本電信業者KDDI銷售週榜冠軍。
蝴蝶機在許多網友心中也是HTC最強神機，不少人直呼「用缺貨程度來看，蝴蝶機真的是HTC手機霸主，當時等上個把月還買不到的。」而蝴蝶機最後一代為HTC Butterfly 3，於2015年6月上市，搭載Android 5.0作業系統跟Sense 7使用者介面，在日本依然有不錯的銷量成績。