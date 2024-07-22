被小笠原評躁進好鬥 黃國昌回應「不能只看表面」否則評論恐失準
日本學者小笠原欣幸日前分析，民眾黨在立院與國民黨佔同一陣線，無法凸顯「第三勢力」主體性；並談到立委黃國昌「躁進好鬥」，有如日本政壇昔日的小澤一郎。黃國昌今（22）日表示，尊重學者評論；不過，他也建議，很多事情可能不能看表面的浮象，評論才不會失準。
記者林詠青／台北報導
小笠原欣幸在評論中分析，黃國昌有點類似日本政壇昔日的小澤一郎，精悍且具有強大推動力，但無論走到哪都會引發摩擦。黃國昌對此表示，學者評論對台灣政治實際發生的狀況，「還是要有一些比較深的掌握，評論才不會失準」。他表示，如果仔細看立法院最後通過的法案，包括《電業法》、科技偵查納入《刑事訴訟法》以及打詐專法加重犯罪組織首腦刑度等民眾黨團的主張，最後民進黨都跟隨了，「這就是台灣民眾黨發揮的價值」。
黃國昌強調，在野黨的天職就是監督執政黨，「強力監督執政黨本來就是在野黨該做的事情，而且民眾黨的監督向來是有憑有據的」。他認為，如果沒有好好監督執政黨，選民反而會對台灣民眾黨失望。
至於教育部近日公告，要將閩南語語言能力認證考試的名稱改為「台灣台語」，黃國昌則認為，語言作為一種溝通工具，應該以開放多元的心態面對。與其把時間花在大搞意識形態上面，不如多花點心思在經濟民生。他並質疑，難道國語也要改成「台灣國語」？「這樣對台灣有什麼實際幫助嗎」？