凱米颱風來襲！停班停課前先盤點「防災包」6大類有準備好了嗎　

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🟡 住家需要檢查的地方
▪︎１檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時可加釘木板。
▪︎２清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水。
▪︎３怕雨水浸濕而可移動的物件，應該移到適當場所存放。
▪︎４房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定，如廣告招牌、陽台花盆，以免被風吹落，變成傷人利器。
▪︎５準備蠟燭、手電筒、電池及手機電池以備停電之需及求援之用。
▪︎６庭園樹木應加支架保護。並修剪樹枝，以防折損傷人或壓壞建築物、車輛。
🟡 防颱避難包必備物品6大類
民眾準備緊急避難包的用途主要是因應災害後，可以確保自身安全，前往避難收容處所時，也能派上用場害。每位家人各自準備1個緊急避難包，找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再考量每個人的不同需求，放入從住家出發到避難收容場所及避難初期可能會需要用到的物品，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查1次緊急避難包，建議有6大類：
▪︎１防災食物類：建議準備3天份的水、防災食品、乾糧。
▪︎２保暖衣物，像是暖暖包、衣服、保暖棉被。
▪︎３個人醫藥用品，在急救箱內放入個人必須藥品等。
▪︎４重要物品，像是少許現金、證件影本。
▪︎５其他工具類，如手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀等等。
▪︎６寵物用品：如水和食物、緊急藥品和繃帶、開罐器、毯子和玩具、動物繩、獸醫的電話、動物訓練中心的名字、紙巾、塑膠袋、疫苗注射的紀錄、最近的照片等。