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凱米颱風來襲！停班停課前先盤點「防災包」6大類有準備好了嗎　

▲凱米颱風來臨前，不妨再次檢視家中的防災包。（圖／記者周淑萍攝）
▲凱米颱風來臨前，不妨再次檢視家中的防災包。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

根據中央氣象署預報，凱米颱風明（23）日開始外圍環流就會影響台灣，海上警報預估今（22）日深夜到明日清晨就會發布，陸上警報則有可能在明天下午針對部分縣市發布，目前仍不排除登陸可能，整個北台灣、山區都將有強風豪雨，南台灣到週五也因為風向因素，降雨持續至週末。而在颱風來臨前，《NOWnews》整理必備的防災用品，照著清單先準備好吧！

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🟡 如何知道有沒有放颱風假、停班停課查詢

📍新聞媒體

📍「行政院人事行政總處」網站

📍民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話

📍付費服務專線0203-001-66

▲全聯為了因應民眾採買防颱商品之需求，增加了3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品和熟食、甜點同步推出優惠品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲颱風來之前，民眾可以先準備好3天份的水、乾糧以備不時之需。（示意圖，圖／記者鍾怡婷攝）
🟡 住家需要檢查的地方

▪︎１檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時可加釘木板。

▪︎２清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水。

▪︎３怕雨水浸濕而可移動的物件，應該移到適當場所存放。

▪︎４房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定，如廣告招牌、陽台花盆，以免被風吹落，變成傷人利器。

▪︎５準備蠟燭、手電筒、電池及手機電池以備停電之需及求援之用。

▪︎６庭園樹木應加支架保護。並修剪樹枝，以防折損傷人或壓壞建築物、車輛。

▲準備緊急避難包。（圖／消防署）
▲消防署之前也曾公開分享緊急避難包應該準備哪些東西。（圖／消防署）
🟡 防颱避難包必備物品6大類

民眾準備緊急避難包的用途主要是因應災害後，可以確保自身安全，前往避難收容處所時，也能派上用場害。每位家人各自準備1個緊急避難包，找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再考量每個人的不同需求，放入從住家出發到避難收容場所及避難初期可能會需要用到的物品，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查1次緊急避難包，建議有6大類：

▪︎１防災食物類：建議準備3天份的水、防災食品、乾糧。

▪︎２保暖衣物，像是暖暖包、衣服、保暖棉被。

▪︎３個人醫藥用品，在急救箱內放入個人必須藥品等。

▪︎４重要物品，像是少許現金、證件影本。  

▪︎５其他工具類，如手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀等等。

▪︎６寵物用品：如水和食物、緊急藥品和繃帶、開罐器、毯子和玩具、動物繩、獸醫的電話、動物訓練中心的名字、紙巾、塑膠袋、疫苗注射的紀錄、最近的照片等。

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