凱米颱風來前「高溫先烤一輪」！台灣熱成紅番薯 三峽今飆破40度
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）明（23）日開始會替台灣帶來風雨影響，今（22）日颱風來臨前，仍是相當高溫炎熱的天氣，據中央氣象署觀測紀錄，新北三峽午後飆出攝氏40.4度的極端高溫，各縣市的最高溫也都超過攝氏36度，隨著凱米颱風越來越逼近，未來幾天氣溫有望稍微下滑，不過劇烈風雨勢將會是另一個考驗。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，今天白天各地仍是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，高溫普遍在攝氏33至36度，尤其新北至新竹及南部地區容易出現局部攝氏37度以上高溫；前中央氣象局局長鄭明典也發文表示，今天「北部焚風、縱谷無海風，中南部沿海有海風調節，氣溫沒那麽高，但其它地方都熱！北部是東風的背風沉降（焚風），縱谷則是風速弱，散熱不易！」
🟡今天（7/22）各地高溫排行榜
1、新北市三峽區，14:30，攝氏40.4度
2、桃園市新屋區，15:00，攝氏39.7度
3、桃園市蘆竹區，12:50，攝氏39.5度
4、新北市五股區，14:09，攝氏38.9度
5、屏東縣內埔鄉，12:50，攝氏38.6度
氣象署預報員官欣平指出，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率，西半部山區將會有「局部大豪雨」，降雨將會使各地氣溫下滑，不過各縣市普遍高溫仍在攝氏33至35度，只是「極端高溫」的出現機率變低。