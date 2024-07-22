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被一帶一路害慘？第二個即將破產東南亞國家曝

▲東南亞國家寮國恐因中國的「一帶一路」政策而破產。（圖／Pixabay）
▲東南亞國家寮國恐因中國的「一帶一路」政策而破產。（圖／Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國「一帶一路」倡議在不少開發中國家種下債務危機種子，南亞島國斯里蘭卡便是苦主之一，於2022年7月因過度建設而宣告破產；如今東南亞國家寮國恐將步上後塵，目前全國陷入通貨膨脹和債務累累的窘境。

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為了興建基礎設施，寮國向中國大量借貸，豈料落入「債務陷阱」。截至2023年底，寮國債務總額為138億美元，占其GDP的108%，寮國去年的外債償還金額高達9.5億美元，導致該國延期償還本金和利息6.7億美元。至於中國是寮國最大的債權國，約占寮國105億美元政府外債的一半。

《日經亞洲》報導，寮國財政部長邦喬恩·烏邦帕塞斯（Bounchorn Oubonpaseth）在2022年6月20日向國會坦言，2010年至2016年期間，為了國家發展而借了大量貸款，累積龐大債務。2010年時寮國的外債償付額僅為1.6億美元，國內收入尚足以應付；2022年卻增加到14億美元，更加難以負荷。加上受疫情衝擊，來自外國的觀光收入枯竭，同時美國利率上升，削弱了當地貨幣兌美元的匯率，進一步使進口商品價格飛漲。

▲圖為斯里蘭卡波隆納魯沃古城。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡於2022年7月因過度建設而宣告破產。圖為斯里蘭卡波隆納魯沃古城。（圖／美聯社／達志影像）
成本超支！寮國基礎建設完工之日遙遙無期

這番景況在疫情後仍未好轉，並且興建的基礎建設完工之日遙遙無期。以連接中國昆明和寮國首都永珍的「中寮鐵路」來說，在2021年12月開通後，成為首條以中方為主投資建設、全線採用中國標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路，全長1000多公里，若如期開通，永珍到中寮邊境的車程，從原先的2天大幅縮短到3小時。

然而中寮鐵路總成本高達60億美元，這相當於寮國GDP的3分之1，而且雖然是兩國合資成立的「寮中鐵路公司」（Laos-China Railway Company ）來管理，但該公司中方股份就占了70%，寮國國有公司僅占30%，成本和利潤難以回收。

▲習近平一番不可「食洋不化」的談話遭批可笑。 (圖:中國政府網)
▲中國領導人習近平在2013年提出「一帶一路」政策。 (圖／中國政府官網)
無法無限期不還錢！中國恐向寮國催討債務

東京大學經濟政策教授西澤利郎（Toshiro Nishizawa）表示，北京方面「非常慷慨」地允許寮國推遲債務付款，但它沒辦法無限期地推遲這個問題。西澤利郎表示，中國的銀行不想承擔不良資產，中國也不想在開發中國家眼裡，被看成「不可靠的債權國」，因此中國不願意也不能讓寮國違約。

根據《彭博社》，中國外交部發言人強調，中國與寮國等發展中國家開展了「互利合作」模式，有力支持了經濟社會發展，並補充稱「我們一直盡力幫助相關國家減輕債務負擔」，同時駁斥「債務陷阱的說法」，並稱這些說詞都是美國蓄意破壞合作。

世界銀行表示，寮國每年外債償付額約為13億美元，幾乎與其外匯存底相當，面臨艱鉅挑戰。穆迪信用評等機構6月中已將其主權債務評級從Caa2降至Caa3，認為寮國的違約風險非常高；惠譽評級則仍維持在2021年8月的水準，但也坦言寮國存在違約的可能性。

▲中國境內的「爛尾樓」風暴仍未平息，中共領導人習近平在海外力推的一帶一路倡議則導致國際間的「爛尾國」危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國領導人習近平在海外力推的一帶一路倡議導致國際間的「爛尾國」危機。（圖／美聯社／達志影像）

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