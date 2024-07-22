健康亮紅燈？99歲大馬前總理馬哈迪狂咳住院 缺席公開活動
馬來西亞99歲前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）近期傳出因不斷狂咳而住院，目前已在醫院休養第八天，原本今（22）日早上要參加「馬來西亞非政府組織聯盟救援巴勒斯坦」研討會發表演說，然而目前仍在醫院治療，缺席活動引發討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《星洲網》，馬來西亞前總理馬哈迪15日因為咳嗽不止，住進國家心臟中心（IJN）治療，迄今已八天仍尚未出院，由他擔任會長的「首要全球和平基金會」（PGPF）是22日活動的主辦單位之一，但主持人在22日時宣布，原本要發表演說的前總理馬哈迪因病而無法出席。
馬哈迪助理18日透露，前總理上周受邀前往倫敦，擔任當地穆斯林領袖會議的引言人，返國後就一直咳嗽不止，才會住院接受治療。他表示，馬哈迪將會繼續住院數日，由其醫療團隊負責主治。
過去馬哈迪曾數度因心臟病問題而住院，馬哈迪1989年首次心臟病發後，曾在國家心臟中心進行心臟繞道手術。2006年11月，他身體不適送入國家心臟中心，證實患心臟病；2007年9月，他進行第2次心臟繞道手術；2013年11月及2016年8月，他也曾因肺部感染而在國家心臟中心接受治療。另外，他在今年1月26日因「感染」問題入院後，健康狀況便時好時壞，讓外界相當關注。