快訊／凱米來襲！7月24日「大稻埕煙火」施放取消 明起活動暫停
中颱凱米（Gaemi）來勢洶洶！2024大稻埕夏日節活動一路舉辦到8月10日，在此期間的每週三晚間8點於大稻埕碼頭施放300秒的主題煙火秀，但原定將在7月24日施放的「光耀稻埕」主題煙火，因為受到凱米颱風影響而確定取消施放，大稻埕夏日節也將從明（23）日起活動暫停。
記者潘毅／綜合報導
凱米颱風預計將從明（23）日開始就對台灣造成影響，據「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專指出，其暴風圈預計將在24日（週三）清晨接觸到台灣陸地，登陸台北、基隆或宜蘭的機率更已經過半。
對此，台北市觀傳局稍早也宣布，「2024大稻埕夏日節」現場活動將自23日起全面暫停，並同步啟動舞台帳篷硬體、燈飾、煙火平台船等設施撤離作業。原定24日晚間300秒主題煙火秀也確定取消，至於大稻埕碼頭藍色水路船票優惠，民眾可致電業者申請退票退款，或另選日期搭乘。（相關聯絡資訊：好樂好公司02-25502339、舶克公司02-85112566）。
觀傳局也補充，後續將視颱風影響程度及場地復原狀況，在擇期公告「2024大稻埕夏日節」恢復舉辦的時間點，相關訊息都會在「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁做公布。