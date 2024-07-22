中颱凱米加速了！氣象署：「海上警報」預計今天晚間11時30分發布

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氣象署指出，若颱風路徑無特殊變化，暫定今晚11時30分發布中度颱風凱米海上颱風警報，凱米颱風移動速度在今天傍晚已經有加快趨勢，明天北方高壓增強，凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動。
氣象署預報員張峻堯則說明，以最新預估的颱風路徑來看，不排除颱風中心會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」或「貼著北台灣海岸線」移動，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生，由於卡米颱風有太平洋高壓明顯的導引氣流，因此最接近台灣時不會有滯留或打轉的情況。
張峻堯提及，受到凱米颱風影響，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率，西半部山區將會有「局部大豪雨」。
中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。
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