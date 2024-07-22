台灣泡麵「公認遺珠品牌」曝光！一碗15元超高水準　老饕吃過上癮

中颱凱米加速了！氣象署：「海上警報」預計今天晚間11時30分發布

▲中度颱風「凱米」持續往台灣移動，中央氣象署預估今（22）日晚間11時30分會發佈「海上警報」。（圖／翻攝NCDR）
▲中度颱風「凱米」持續往台灣移動，中央氣象署預估今（22）日晚間11時30分會發佈「海上警報」。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩／綜合報導

中度颱風「凱米」（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）持續逼近台灣，中央氣象署預估今（22）日晚間11時30分會發佈「海上警報」，，提醒民眾，凱米強度還會持續增強，週三、週四（7/24、7/25）最靠近台灣時可能是「中颱上限」，暴風半徑可達250公里，「陸上警報」預估明（23）日下午有機會發布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署表示，中颱凱米今日下午5時最新中心位置在鑾鼻東南方640公里的海面上，以每小時11轉17公里的速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風暴風半徑約40公里，未來強度還有發展空間，暴風圈也會持續擴大。

▲凱米颱風今（22）日下午增強為中度颱風，海景預估晚間11時30分發布，路徑可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風今（22）日下午增強為中度颱風，海景預估晚間11時30分發布，路徑可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）
氣象署指出，若颱風路徑無特殊變化，暫定今晚11時30分發布中度颱風凱米海上颱風警報，凱米颱風移動速度在今天傍晚已經有加快趨勢，明天北方高壓增強，凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動。

氣象署預報員張峻堯則說明，以最新預估的颱風路徑來看，不排除颱風中心會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」「貼著北台灣海岸線」移動，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生，由於卡米颱風有太平洋高壓明顯的導引氣流，因此最接近台灣時不會有滯留或打轉的情況。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
張峻堯提及，受到凱米颱風影響，明天北部、宜花就會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲、午後有短暫雷陣雨；週三、週四凱米颱風最接近台灣，風雨明顯增強，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有「大雨或局部豪雨」發生的機率，西半部山區將會有「局部大豪雨」。

中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米颱風「風雨最強時間」出爐！暴風圈250公里　籠罩台北至台南

凱米颱風最快「明天發陸警」！豪雨要轟到週五　一圖秒懂降雨趨勢

凱米颱風可能撞進台灣！吳德榮：週二轉向最關鍵　暴雨強風躲不掉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選