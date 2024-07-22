德保拉又下二軍！家中有喪事須返回多明尼加　統一獅註冊高塩將樹

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高塩將樹當初願意留在台灣，很大一部份是崇越隼鷹的總教練吳思賢（現全越運動領隊）的幫助，他慧眼獨具，發現高塩將樹的狀況很好，有機會在台灣生存，於是拋出橄欖枝，高塩將樹就這樣在台灣效力長達7年之久。但途中樂天桃猿一度希望吸收他，還跟他測試，但是可惜去年因為無法簽下自主培訓合約，只好作罷，今年他投入選秀，讓獅隊「攔胡」成功。
統一獅在選秀後不久即與高塩將樹談妥合約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約，2024年到2025年保障月薪8.5萬，升一軍將調整為月薪10萬，2026年月薪將依2025年表現另行議約，並設定激勵獎金40萬。
統一獅總教練林岳平表示，期待他成為牛棚即戰力，也不排除先發。今日異動也包含將牛棚投手劉予承降二軍，有機會讓高塩將樹在23日升上一軍。
此外，中信兄弟洋投德保拉22日降到二軍，中信兄弟球團表示，「德保拉因家中有喪事，必須回國一趟。」他前一次出賽為17日對富邦悍將，投5局失4分，隊友火力支援下拿下6連勝。他季初曾因父親喪事返鄉歸國，這次為本季第2次因為喪事歸國。
統一獅23日由羅昂先發，本季累計5勝4敗，防禦率2.86，本季對戰樂天桃猿3戰取得2勝、1敗的成績，對戰防禦率3.38。樂天桃猿則由霸威斯掛帥主投，本季累計7勝4敗，防禦率4.41，對戰累計3勝1敗，防禦率4.44。
天母棒球場味全龍與富邦悍將交手，也是洋投對決，悍將新洋投杰戈來台後第二場出賽，上周初登板對兄弟投4.2局，失5分其中有4分責失分，承擔敗戰。艾璞樂本季5勝6敗，防禦率2.82，對戰悍將投過1場，先發5局失4分吞敗。張育成將首度出征客場，對他來說，可以跟好兄弟吉力吉撈鞏冠相見歡，也是不錯的話題。