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德保拉又下二軍！家中有喪事須返回多明尼加　統一獅註冊高塩將樹

▲中信兄弟洋投德保拉22日降到二軍，兄弟球團表示，「德保拉因家中有喪事，必須回國一趟。」他前一次出賽為17日對富邦悍將，投5局失4分，隊友火力支援下拿下6連勝。他季初曾因父親喪事返鄉歸國，這次為本季第2次奔喪歸國。。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟洋投德保拉22日降到二軍，兄弟球團表示，「德保拉因家中有喪事，必須回國一趟。」他前一次出賽為17日對富邦悍將，投5局失4分，隊友火力支援下拿下6連勝。他季初曾因父親喪事返鄉歸國，這次為本季第2次奔喪歸國。。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職聯盟今天公布異動，統一7-ELEVEn獅隊今（22）日註冊日籍投手高塩將樹，最快23日初登板對決樂天桃猿，將成為第一位透過選秀加盟中職出賽的球員，此外中信兄弟洋投德保拉因家中喪事返鄉。中職聯盟2021年底更改規章讓在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員。今年多位日籍好手參與選秀，只有最具備甲組成棒資歷的35歲投手高塩將樹獲得統一獅第六輪青睞。高塩將樹來台多年，曾經想當「新台灣人」，而他被註冊後，最快明天就可以上一軍。

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高塩將樹隨隊可能性大　光榮回到桃園

高塩將樹當初願意留在台灣，很大一部份是崇越隼鷹的總教練吳思賢（現全越運動領隊）的幫助，他慧眼獨具，發現高塩將樹的狀況很好，有機會在台灣生存，於是拋出橄欖枝，高塩將樹就這樣在台灣效力長達7年之久。但途中樂天桃猿一度希望吸收他，還跟他測試，但是可惜去年因為無法簽下自主培訓合約，只好作罷，今年他投入選秀，讓獅隊「攔胡」成功。

統一獅在選秀後不久即與高塩將樹談妥合約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約，2024年到2025年保障月薪8.5萬，升一軍將調整為月薪10萬，2026年月薪將依2025年表現另行議約，並設定激勵獎金40萬。

統一獅總教練林岳平表示，期待他成為牛棚即戰力，也不排除先發。今日異動也包含將牛棚投手劉予承降二軍，有機會讓高塩將樹在23日升上一軍。

此外，中信兄弟洋投德保拉22日降到二軍，中信兄弟球團表示，「德保拉因家中有喪事，必須回國一趟。」他前一次出賽為17日對富邦悍將，投5局失4分，隊友火力支援下拿下6連勝。他季初曾因父親喪事返鄉歸國，這次為本季第2次因為喪事歸國。

統一獅23日由羅昂先發，本季累計5勝4敗，防禦率2.86，本季對戰樂天桃猿3戰取得2勝、1敗的成績，對戰防禦率3.38。樂天桃猿則由霸威斯掛帥主投，本季累計7勝4敗，防禦率4.41，對戰累計3勝1敗，防禦率4.44。

天母棒球場味全龍與富邦悍將交手，也是洋投對決，悍將新洋投杰戈來台後第二場出賽，上周初登板對兄弟投4.2局，失5分其中有4分責失分，承擔敗戰。艾璞樂本季5勝6敗，防禦率2.82，對戰悍將投過1場，先發5局失4分吞敗。張育成將首度出征客場，對他來說，可以跟好兄弟吉力吉撈鞏冠相見歡，也是不錯的話題。

▲統一7-ELEVEN獅日前宣布，和日籍投手高塩將樹完成簽約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約。（圖／統一獅提供）
▲統一7-ELEVEN獅日前宣布，和日籍投手高塩將樹完成簽約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約。（圖／統一獅提供）

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