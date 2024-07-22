小笠原看好她重現20年前「連宋配」盛況 盧秀燕出國前親回了
台中市長盧秀燕今天深夜出訪美國，晚間10時抵達桃園機場時，被問到日本學者小笠原看好她是目前國民黨內參選2028總統的最有力人選，為避免過去黨內提名總統的亂局，很可能參選黨主席，且未來有能力整合民眾黨主席柯文哲，重現當年「連宋配」盛況。盧秀燕笑著回應，當下就是把市政做好、關注在市政工作上面。
記者顏幸如／台中報導
趕在凱米颱風來襲前，台中市長盧秀燕今（22）日深夜搭機前往美西，進行為期10天的訪問，她在桃機受訪時指出，美國是台中對外城市交流最頻繁的國家，共締結16個姊妹市、2個友好城市，身為市長，疫後必須前往加強情誼和外交，此行也將參訪美國高科技業、慰問從台中赴美打拚的台商、宣慰僑胞。
專研台灣選舉且有高準確率預測經驗的日本學者小笠原欣幸，昨天發表最新分析表示，盧秀燕是目前國民黨內參選2028總統大選的最有力人選，且為避免過去黨內提名總統亂局，很可能會採取參選黨主席的做法。小笠原並認為，2028年選舉可能因藍白合成功而變成一對一的局面，重現2004年總統大選為了阻止陳水扁連任，連戰、宋楚瑜搭檔組成連宋配的情況。
對於小笠原的分析，盧秀燕不做正面回應，僅笑著表示「謝謝大家的關心，當下就是把市政做好，關注在市政工作上面」。