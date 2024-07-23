雙颱前後來襲！先有巴比侖在海南登陸 中國東南沿海嚴防凱米
今年第4號颱風巴比侖（中國翻譯為「派比安」）已於22日凌晨1時30分左右，在海南省萬寧市沿海登陸，給華南多地帶來大風大雨，釀成部分災情，現在又須防範第3號颱風凱米（中國譯為「格美」），預計23至24日向台灣東部海面靠近，隨後在25至26日，將對中國華東地區及沿海海面，有較明顯的風雨影響。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，巴比侖登陸海南時，中心附近最大風力有10級，中心最低氣壓為985百帕，登陸後強度逐漸減弱，減弱為熱帶風暴級。
隨後，巴比侖颱風往西北方向移動，由海南島移入北部灣，強度再度加強，並影響廣東沿海、廣西南部；截至23日清晨，巴比侖位於越南廣寧省外海海面，雖然沒有與凱米颱風出現藤原效應，但仍給當地造成一些災情。
與此同時，凱米颱風也正在向台灣東部海面靠近，中國東南沿海本週將先後面臨2個颱風侵襲。
中國浙江省氣象台預計，凱米將於24日晚間至25日上午，登陸或擦過台灣北部，之後不排除在浙江至福建中部的沿海登陸，而無論凱米是否登陸浙江，都將帶來嚴重風雨影響。
中國中央氣象台則警告，凱米將於24日晚上在台灣中北部沿海登陸，之後穿過台灣，於25日下午至傍晚，在福建中部到浙江南部一帶沿海登陸。