買國籍公開化？曼谷街頭出現多國護照購買廣告 價格超透明引爭議
泰國曼谷街頭近期出現以簡體字書寫的「多國護照」販售廣告，不但直接寫上價格，更提供多種聯絡買家的通訊軟體方式，引發爭議，許多民眾直呼：「這種非法的行為都可以登廣告了嗎？」
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，廣告位於曼谷匯權（Huai Khwang）一個十字路口，內容顯示，一個名為「新世界移民集團」的公司可以代客快速購買移民護照，且 100% 合法入籍。廣告以簡體字書寫，附有名為「陳大發」的集團總裁肖象，笑容燦爛的他手持一本中國護照，代辦的卻是印尼和柬埔寨等四國護照。
一名網友Pai Charudal在21日上傳廣告的照片到facebook，24小時內有多達一萬個以上的網友互動，也引起了政府的關注。根據《曼谷郵報》，泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）22日已下令移除該廣告，並指示官員調查，廣告是否合法設置，有關代辦護照的商業活動是否合法。
事實上，中國人成為近幾年購買外國護照的大戶，即便擁有雙重國籍在中國屬於違法行為，但2020年便有幾千名中國人購買南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）的護照，他們每人須支付13萬美元（約新台幣416萬元）購買「黃金護照」，而取得護照的移民，包括曾經在國內犯罪的人。私底下購買護照的中國人更是不計其數，主要原因可能有逃漏稅、想獲得更多免費簽證、移民他國或是從事犯罪行為。