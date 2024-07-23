45%零存族！新鮮人「無業極限」171天　 待業焦慮症天天發作

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實際上社會新鮮人的「待業忍耐極限」，平均落在5.7個月，約為171天；這當中甚至有12.9%的人，自認忍受極限僅「1個月(含)以下」；不過也有8.5%的畢業生，預估對於無業生活，能夠忍耐「一年(含)以上」。只是若超過「待業忍耐極限」，就有高達84.1%的人表示，願意「調降」期望待遇以求找到工作，多於去年的83.3%，以及前年的81.4%，比例創5年以來新高。
本次調查也發現，合計有93.8%的新鮮人透露，在「待業期間」時，會有「焦慮感」，其中又分成：76.3%屬於「待業時，天天都會有焦慮感」；17.5%屬於「待業時，偶而會有焦慮感」。因此社會新鮮人罹患「待業焦慮症」比例，不但高於去年的92.9%，以及前年的%91.2%，更創下6年新高。
綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，假如新鮮人的履歷表與自傳內容，都能有「個人特色」，又「積極主動出擊」去求職，加上準時赴約、不無故爽約，面試時有禮貌、保持冷靜，應答時「言之有物」，以及態度「誠懇」、「不卑不亢」，最終被企業錄取的機率自然提高。
楊宗斌也建議社會新鮮人，若擔心自己碰到求職陷阱或詐騙，甚至危及人身安全，同時兼顧穩定緊張心情，其實在面試當天，仍然可以找家人、朋友一起出門，只是在一塊抵達面試地點之後，若確定有企業邀約，而且無應徵風險，就可以與他們相約面試結束後再碰面，這樣就能避免給面試單位「無法獨立」的負面印象。