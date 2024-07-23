凱米颱風逼近台灣　水利署視察防汛整備、確認應變部署

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第七河川分署說明，今(113)年在地滯洪池農民簽約面積達77.97公頃，深度0.25公尺，預計颱風來時滯洪量可達19.5萬立方公尺，視為流域防洪提供有效的保障。在111至113年間，針對美濃溪及與旗山溪匯流口進行大規模河道整理的疏濬工程，總疏濬量達185.5萬立方公尺，河道整理的疏濬工程是為了確保美濃溪河道的暢通，並提高美濃溪排水的效率，有效減少洪水帶來的積淹問題。
賴建信也趕至台南永康的鹽水溪的北外環道路新建工程，並提醒本次颱風預測降雨量逐次上修，而鹽水溪流速較慢，水位上漲會更快速，要求第六河川分署對於各項撤離工作應預先作業，以避免機具無法撤離之情事。
同時提醒工作人員，將欄杆及覆工蓋板預先拆除撤離，並妥為準備以撈除河道堵塞物，確保通洪順暢。針對臨時擋土設施加強注意是否穩固，勿有傾斜變位，避免有影響防汛安全疑慮。水利署提醒行經台南永康區之民眾，鹽水溪左岸交通便道將視降雨預報資訊，提早封閉，以維安全，請用路人預先因應，改由其他替代道路通行。
賴建信緊接視察八掌溪湖內堤段工程防汛整備，及軍輝橋改建工程防汛整備，督導五河分署務必連繫轄區縣市政府加強防汛整備、注意沿海低窪地區狀況，轄區內共備有582部移動式抽水機，於雨勢來前完成盤點預布狀況、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，結合民眾及防汛志工的參與，積極與地方政府及防災夥伴們協調、合作，共同精進防汛作為。
水利署說明，第五河川分署於布袋漁港及箔子寮漁港加強防汛整備措施、轄區滯洪池均已放空、關閉有才寮在地滯洪水門、並於重點橋梁備妥太空包，各項防汛措施的反覆檢視確認，使防汛整備工作更加強化、落實，確保各項防洪設施能在必要時達到最佳防洪、減災的功效。
水利署強調，面對今年第一場颱風，大家要提高防災意識，提高警覺，尤其地下道易積水，請勿強行通過，多注意行車安全。另外颱風豪雨避免前往山區活動、海邊觀浪，並預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，也提醒民眾，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。
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