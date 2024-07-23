凱米逼近！明約9時7級暴風圈進入新北陸地 侯友宜坐鎮掌握動態
中央氣象署於今（23）日8時30分發布中颱凱米（Kaemi）北部海域海上颱風警報，颱風強度持續增強、暴風半徑也持續擴大180KM，新北市長侯友宜一大早8時坐鎮新北市災害應變中心召開颱風一級開設整備會議，聽取天氣風險公司報告氣象情資，掌控最新颱風動態及跨局處整備進度。根據天氣風險公司預估，目前凱米颱風明 （24）約9時起七級暴風圈由東北角地區進入新北市陸地，風雨持續增強。
記者余祥／台北報導
因應凱米颱風速度加快前進，水利局表示在考量市民堤外便道下班通行需求下，預計今日下午16時橫移門及所有堤外停車場只出不進，並協調交通局同步開放橫移門及越堤道週邊紅黃線開放停車，晚上20時開始拖吊堤外車輛， 晚上22時橫移門及越堤道全部關閉完成，請市民朋友提早配合。
侯友宜強調，凱米颱風為今年第一個登陸本市的颱風，各相關單位都要嚴加整備，不管是地下道及側溝等排水系統之巡檢、易成孤島地區的預防性避難以及強陣風防範作為等，都要持續進行，以因應颱風可能帶來的災情。新北市政府將隨時掌控颱風動態，並同步開設應變中心。另外呼籲市民朋友於颱風來襲期間避免從事登山活動及前往海邊活動，以確保自身安全。