凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

不斷更新／凱米颱風襲台！24日停班停課資訊　北北基桃20:00宣布

▲凱米颱風的暴風圈預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，暴風圈在24日、25日對台灣影響最劇烈，是否會停班停課成為民眾關注焦點。（圖/記者葉政勳攝）
▲凱米颱風的暴風圈預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，暴風圈在24日、25日對台灣影響最劇烈，是否會停班停課成為民眾關注焦點。（圖/記者葉政勳攝）

記者潘毅／綜合報導

凱米颱風（Gaemi）持續朝台灣進逼，目前中央氣象署已經發布海上警報，預計今（23）日11時30分發布陸上警報，凱米颱風的暴風圈預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，暴風圈在24日、25日對台灣影響最劇烈。民眾相當關注是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理7月24日（週三）全台各縣市停班停課最新通知。而北北基桃4縣市確定在今晚8時宣布是否停班停課。

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🟡7月24日（週三）各縣市停班停課狀況（更新時間7/23 13:30）

📍北部地區 7月24日（週三）
台北市：今晚8時公布
新北市：今晚8時公布
基隆市：今晚8時公布
新竹市：尚未宣布
桃園市：今晚8時公布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布

📍中部地區 7月24日（週三）
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布

📍南部地區 7月24日（週三）
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布

📍東部地區  7月24日（週二）
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布

📍外島地區 7月23日（週二）
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡凱米颱風最新動態

今（23）日上午8時凱米颱風的中心位置在北緯 19.6 度，東經 124.9 度，以每小時20公里速度，向北進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風平均暴風半徑 180 公里。

▲凱米颱風各國預測路徑。（圖／NCDR）
▲凱米颱風各國預測路徑。（圖／NCDR）
🟡凱米颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據氣象署今（23）日發布的最新預報，各縣市在未來120小時內受到颱風七級風暴風侵襲的機率如下：基隆市、台北市、宜蘭縣、新北市為99%；桃園市為98%；新竹縣、新竹市、花蓮縣為97%；苗栗縣為95%；台中市為91%。

▲凱米颱風暴風圈侵襲各縣市最新機率，發布時間23日上午8時。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風暴風圈侵襲各縣市最新機率，發布時間23日上午8時。（圖／中央氣象署）
🟡7月24日防颱分區重點

週三(7/24)至週四(7/25)，凱米颱風或其外圍環流影響台灣，東北風轉西北風。

西半部、東北部雨勢明顯且降雨時間長，週二晚起至週五中北宜、各山區有局部大雨或豪雨發生機率。

▲凱米颱風在週三、週四對台灣影響最劇烈。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風在週三、週四對台灣影響最劇烈。（圖／中央氣象署）
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

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