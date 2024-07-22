凱米颱風可能撞進台灣！吳德榮：週二轉向最關鍵　暴雨強風躲不掉

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凱米是否直接登陸？取決於「彎腰低頭」角度多大
吳德榮指出，目前凱米颱風強度持續發展中，受到東方的太平洋高壓導引，以穩定的速度北上，不過到台灣東部外海附近時，北方的高壓會逼著它「彎腰低頭」，這個轉向的角度就很重要了。一旦壓著往更南邊一點移動，中心甚至不排除從宜蘭一帶登陸，這是必須特別觀察的地方，因為會直接影響對台灣影響程度。至於外界關心是否會成為「西北颱」，吳德榮強調：「不能排除」，但只是眾多路徑中的其中一到二條可能性而已，現階段應該看的是颱風本體的影響為主。
吳德榮強調，凱米颱風轉向的時間點大約落在週二到週三（7/23至7/24），關鍵時間點就在週二，「屆時凱米的頭彎的有多低，情況應該就會大致底定了」，不過由於凱米颱風本身強度不弱，且最具威脅的環流集中在西南側，隨著颱風北上正好直指台灣陸地，因此威脅性大幅提升。
凱米颱風風強雨也大 桃竹苗、宜蘭山區是降雨熱區
至於主要的風雨狀況，隨著颱風週三、週四（7/25）接近到東北部外海時，台灣附近風向轉為西北風，此時中部以北及宜蘭的風力就會明顯增強。至於降雨熱區，則是西北風與地形交互作用明顯的宜蘭、桃竹苗山區為主，北北基也會有豪雨。
中南部地區時間稍微晚一些，隨著凱米颱風逐漸北上過程，台灣風場轉為西南風為主，中南部地區降雨反而會多個幾天，甚至不排除帶來明顯的午後對流降雨，也是需要留意。至於花東地區，如果凱米颱風沒有直接侵襲，反而因為位處背風面，雨勢並不會太大，台東地區則要小心可能有焚風。
吳德榮強調，今（22）日凱米颱風還未影響之前，受到颱風外圍沈降作用影響，局部地區不排除有極端的高溫出現，整天各地都會明顯偏熱，不過週二起逐漸受到颱風外圍環流影響，北部及東半部地區會逐漸轉為有短暫雨的天氣。
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