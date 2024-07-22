凱米颱風「風雨最強時間」出爐！暴風圈250公里 籠罩台北至台南
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）還在增強，預估今（22）日下午成為「中度颱風」，暴風半徑在靠近台灣時的週三、週四（7/24、7/25）可達到250公里，海上警報今天深夜可能發布，陸上警報則是明天下午，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米的暴風圈預計涵蓋區域可從台北至台南，宜蘭至北台東，風雨最劇烈的地區落在北台灣和各地山區。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米颱風的路徑態勢逐漸明朗，只差在「是從北部沿海擦過或是登陸」；凱米未來48小時大致沿著「太平洋高壓」西側邊緣偏北或北北西進行，當凱米抵達台灣東方、石垣島海域時，會走到太平洋高壓南側邊緣，開始轉向西北移動，朝北部陸地靠近。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，凱米颱風暴風圈將在週三上午接觸台灣陸地，颱風中心預計在週四凌晨至清晨間，通過北台灣上空，或從北海岸掠過，暴風圈預計涵蓋的區域包括「台北至台南、宜蘭、花蓮、北台東、高屏山區、金門、馬祖、澎湖」，這些縣市都要留意強風、豪雨，週三夜晚至週四白天就是風雨最強時刻。
中央氣象署預報員官欣平則提及，凱米颱風沒意外會以中颱的姿態侵襲台灣，七級風暴風半徑會落在250公里，首當其衝的北台灣雨勢明顯，迎風面的西南部沿海和山區也會有豪雨甚至大豪雨的情況，此外要特別注意的是，週五（7/26）颱風逐漸遠離後，逆時中旋轉的雲系將替台灣帶來西南風，中南部地區將持續有較大雨勢一直到週末，適逢「年度大潮」，低窪地區一定要小心淹水。