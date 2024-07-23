凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米暴風圈籠罩台灣！「全台風雨時程表」出爐　搖滾颱各地都有感

▲凱米颱風可能成為近10年來「全台搖滾颱」，各地風雨都有感，全台風雨時程表也已經出爐。（圖／取自中央氣象署）
▲凱米颱風可能成為近10年來「全台搖滾颱」，各地風雨都有感，全台風雨時程表也已經出爐。（圖／取自中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

中颱凱米逐漸逼近台灣，今（23）日上午中央氣象署11時30分發布陸上警報。對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米颱風可能成為近10年來「全台搖滾颱」，各地風雨都有感，同時也製作全台風雨時程表，提醒各地區民眾風雨最強的時間點，做好防颱準備，「必須以近年來最高防災規格應對。」

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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23）日發文，表示凱米颱風挾著廣大風場及中颱強度，目前頂到太平洋高壓南側邊緣，逐漸由北轉西，預計將強勢襲擊宜花一帶陸地。台灣也可能將迎來近10年久違的「全台搖滾颱」，各地風雨都有感，「必須以近年來最高防災規格應對。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米颱風前半段為颱風本身核心掃過，北部宜蘭影響最大，後半段則是引進強勁西南風，中南部要特別留意。且週三午後颱風環流不斷掃入，風雨越晚越強，週三晚間至週四早晨影響達到最高峰，「颱風登陸且核心掃過的機率很高」，大台北地區及桃園、宜蘭、北花蓮都要注意強烈風雨，特別是可能成為登陸點的宜蘭、北花蓮，更要嚴防眼牆週遭的狂風暴雨。

▲凱米颱風風雨時程表（圖／取自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲凱米颱風全台風雨時程表出爐，全台各地都能明顯感受到風雨。（圖／取自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也製作凱米颱風全台風雨時程表，表示除了北部、宜蘭及北花蓮擔任風雨最前線，中南部、澎湖、恆春半島自週三開始西部平地就會有一波波的雨勢出現。

週四颱風中心過山轉成迎風面之後，西南風大幅增強，風雨狀況更為加大，特別是中南部山區，目前預報的雨量非常可觀，中南部要持續防範大雨兩至三天。

至於南花蓮、台東則是集中在周二深夜至週三受外圍環流影響，較容易感受到風雨，金門、馬祖地區影響會落在颱風即將登陸中國的週四下半天以後，尤其馬祖可能會被颱風核心掃過，需留意眼牆周遭的狂風暴雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，凱米颱風要等到週五，才會遠離台灣影響緩和，強度方面預期保底中颱前段班，且以最巔峰姿態侵台，穿越台灣後，強度才會逐步減弱。

▲氣象署針對凱米颱風在風今（23）日上午11時30分發布「陸上警報」。（圖／中央氣象署）
▲氣象署針對凱米颱風在風今日上午11時30分發布「陸上警報」。（圖／中央氣象署）

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