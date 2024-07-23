凱米暴風圈籠罩台灣！「全台風雨時程表」出爐　搖滾颱各地都有感

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米颱風前半段為颱風本身核心掃過，北部宜蘭影響最大，後半段則是引進強勁西南風，中南部要特別留意。且週三午後颱風環流不斷掃入，風雨越晚越強，週三晚間至週四早晨影響達到最高峰，「颱風登陸且核心掃過的機率很高」，大台北地區及桃園、宜蘭、北花蓮都要注意強烈風雨，特別是可能成為登陸點的宜蘭、北花蓮，更要嚴防眼牆週遭的狂風暴雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也製作凱米颱風全台風雨時程表，表示除了北部、宜蘭及北花蓮擔任風雨最前線，中南部、澎湖、恆春半島自週三開始西部平地就會有一波波的雨勢出現。
週四颱風中心過山轉成迎風面之後，西南風大幅增強，風雨狀況更為加大，特別是中南部山區，目前預報的雨量非常可觀，中南部要持續防範大雨兩至三天。
至於南花蓮、台東則是集中在周二深夜至週三受外圍環流影響，較容易感受到風雨，金門、馬祖地區影響會落在颱風即將登陸中國的週四下半天以後，尤其馬祖可能會被颱風核心掃過，需留意眼牆周遭的狂風暴雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，凱米颱風要等到週五，才會遠離台灣影響緩和，強度方面預期保底中颱前段班，且以最巔峰姿態侵台，穿越台灣後，強度才會逐步減弱。