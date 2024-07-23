凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

「剃頭颱」凱米恐成近8年最猛颱風！路徑貫穿北台灣　全台炸豪雨

▲凱米颱風雖然只是中颱，但其路徑將會通過人口稠密的宜蘭、北北基桃等都會區，可能成為台灣近8年來「威脅最大的颱風」。（圖／tropical tidbits）
▲凱米颱風雖然只是中颱，但其路徑將會通過人口稠密的宜蘭、北北基桃等都會區，可能成為台灣近8年來「威脅最大的颱風」。（圖／tropical tidbits）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）越來越靠近台灣，以中央氣象署預估路徑，凱米颱風中心相當有機會「從宜蘭登陸、穿過大台北地區，並從新北沿海離開」，可說是顆「剃頭颱」，全台都有豪雨發生機率，西半部山區、宜蘭、台東山區要小心「超大豪雨」，而凱米可能也將成為台灣近8年來「威脅最大的颱風」。

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回顧近年台灣颱風狀態，2019年8月24日白鹿颱風從屏東滿州鄉登陸後，整整4年多、1472天，共有95個颱風經過台灣外海但都未登陸，直到2023年9月3日，海葵颱風才打破這項紀錄，海葵颱風當時造成128人受傷，農業損失14億1563萬元。整體雨勢集中在東半部和南台灣。

若再往前搜索，2016年至2020年，太平洋共生成120個颱風，共有9個颱風中心登陸台灣，分別是2016年梅姬、尼伯特；2017年海棠、尼莎；2018年瑪莉亞；2019年米塔、白鹿、利奇馬，其中又以2016年梅姬颱風災情最為嚴重，它衝向台灣中部成為「穿心颱」，東部與南部都有超大豪雨發生，全台共計4人死亡、662人受傷。

▲2016年的梅姬颱風衝向台灣中部成為「穿心颱」，當時對台灣造成的災情相當慘重。（圖／中央氣象署）
▲2016年的梅姬颱風衝向台灣中部成為「穿心颱」，當時對台灣造成的災情相當慘重。（圖／中央氣象署）
對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，對比近幾年的颱風動態，凱米颱風的路徑將會通過人口稠密的宜蘭、北北基桃等都會區，配合「年度大潮」，地窪地區更要留意海水倒灌導致的淹水，確實有「近8年威脅最大颱風」的潛力，從中央氣象署預估的降雨趨勢也能看到，整個台灣都是紫色的，降雨範圍相當廣，就算凱米颱風只是中颱、且近期颱風較少的情況下，民眾仍不可忽視其帶來的威脅。

賈新興強調，凱米颱風的暴風圈將籠罩整個中部以北，尤其北北基桃、宜蘭靠近颱風中心，風速可能會相當驚人，目前路徑看來，明（24）日清晨有機會觸陸、明天深夜可能登陸、並在週五（7/26）開始遠離台灣，較慶幸的事，太平洋高壓對凱米颱風的導引不算弱，凱米颱風預計不會有龜速、滯留甚至打轉的情況，對台灣造成更嚴重、更長時間的威脅。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）

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