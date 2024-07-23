「剃頭颱」凱米恐成近8年最猛颱風！路徑貫穿北台灣　全台炸豪雨

我是廣告 請繼續往下閱讀
若再往前搜索，2016年至2020年，太平洋共生成120個颱風，共有9個颱風中心登陸台灣，分別是2016年梅姬、尼伯特；2017年海棠、尼莎；2018年瑪莉亞；2019年米塔、白鹿、利奇馬，其中又以2016年梅姬颱風災情最為嚴重，它衝向台灣中部成為「穿心颱」，東部與南部都有超大豪雨發生，全台共計4人死亡、662人受傷。
對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，對比近幾年的颱風動態，凱米颱風的路徑將會通過人口稠密的宜蘭、北北基桃等都會區，配合「年度大潮」，地窪地區更要留意海水倒灌導致的淹水，確實有「近8年威脅最大颱風」的潛力，從中央氣象署預估的降雨趨勢也能看到，整個台灣都是紫色的，降雨範圍相當廣，就算凱米颱風只是中颱、且近期颱風較少的情況下，民眾仍不可忽視其帶來的威脅。
賈新興強調，凱米颱風的暴風圈將籠罩整個中部以北，尤其北北基桃、宜蘭靠近颱風中心，風速可能會相當驚人，目前路徑看來，明（24）日清晨有機會觸陸、明天深夜可能登陸、並在週五（7/26）開始遠離台灣，較慶幸的事，太平洋高壓對凱米颱風的導引不算弱，凱米颱風預計不會有龜速、滯留甚至打轉的情況，對台灣造成更嚴重、更長時間的威脅。
更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。