《社內相親》安孝燮好害羞！出道9年僅5位好友：想主動聯絡的才算
南韓演員安孝燮出道至今9年，憑著187公分的大長腿和帥氣的外貌以及精湛的演技，獲得大批粉絲的支持與喜愛，他也因為出演《紅天機》、《社內相親》、《走進你的時間》（韓版《想見你》）人氣不斷攀升。不過，安孝燮近日在網路節目中透露，自己出道多年來，身邊卻沒什麼朋友，真正會聯繫的朋友也是一隻手數得出來的，並透露對他來說要讓他會想主動聯絡的人，才是關係要好的朋友，讓主持人感到相當驚訝。
記者洪生儒／綜合報導
鮮少參與綜藝節目的安孝燮近日到喜劇演員張度練主持的網路節目《Salon Drip2》作客，他頂著一頭慵懶的短髮，配戴黑框眼鏡，身穿針織外套搭配白T、牛仔褲現身，一出場就相當吸睛。安孝燮在節目中透露，自己很少挑戰需要大量聊天的節目，因為他會非常緊張，「就算不熱也會一直流汗」，在節目中他全程也不斷出現害羞的小動作，私下真實的模樣吸引粉絲關注。
在網路節目中，安孝燮透露自己出道9年卻沒什麼朋友，讓主持人相當震驚，也好奇向他詢問：「那真正關係好的朋友的標準是什麼？」安孝燮則透露，自己是被動型的人，「要讓我想主動聯絡的才行，如果我說『那我聯絡你哦！』我就會發現我是喜歡對方的。」安孝燮更自爆身邊的朋友只有4、5位而已，他也害羞自誇地說：「我是那種人們認識之後才發現是溫暖的人。」
此外，主持人在節目中也詢問安孝燮在戀愛之後會變成什麼模樣，他則透露：「我只會對喜歡的人多情。」並接著說道：「我會想主動照顧對方、常講一些浪漫的話，跟對方越親近的話就會越珍惜對方。」讓不少網友們看了節目之後，都紛紛敲碗想跟安孝燮交往，「安孝燮真的帥到讓人瘋狂！好想跟他交往」、「安孝燮的個性真的很害羞又安靜，他感覺很適合找一個E人當伴侶」、「安孝燮在現實中的樣子真的反差萌，害羞的樣子超可愛」、「難得在節目上看到安孝燮的另一面，好喜歡。」