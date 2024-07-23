中颱凱米還在增強！氣象署發布「陸上警報」 北台灣越晚雨越大
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（23）日上午11時30分發布「陸上颱風警報」，目前海陸警齊發，陸上警戒範圍包括「新北、宜蘭、花蓮、臺東」，凱米颱風暴風圈預計明天清晨接觸台灣東半部陸地，北台灣、東半部今天「越晚雨越大」，各地風力也將逐漸增強。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，中颱凱米今日上午11時最新中心位置在台灣東南東方470公里的海面上，以每小時22轉15公里的速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒40 公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風平均暴風半徑200公里，10級風暴風半徑約70公里，未來強度還有發展空間，暴風圈也會持續擴大。
氣象署預報員劉宇其指出，凱米颱風在過去3個小時「強度增強、暴風圈擴大」，未來朝北北西方向接近台灣近海，預估在明天晚上至週四清晨有機會登陸，目前凱米颱風受太平洋高壓導引，但導引氣流並不算太強，因此速度不算太快，越接近陸地，速度也有可能再放慢，影響台灣時間會拉到至少週五。
劉宇其說明，凱米颱風外圍環流也已開始造成影響，台灣東方在上午有相當多雲系發展，已經為東半部、北部地區帶來陣雨，越晚雨勢越大，中南部則在午後有雷雨，且不排除有大雨出現。明天整天北台灣、東部降雨最多，下半天慢慢擴散至中南部，各縣市週三、週四都有豪雨發生機會，西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨出現。
風力部分，綠島、蘭嶼今天已經有10級強陣風，桃竹苗沿海、澎湖在今天下半天也會有較大陣風，明天清晨東部沿岸風力增強，西半部沿岸因台灣海峽地形因素，風也會變大，今天北部、東半部、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪也逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有3米以上浪高。