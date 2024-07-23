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MLB／紅襪劉致榮第3度進傷病名單！本季出賽7場恐寫旅美生涯新低

▲效力於波士頓紅襪2A的旅美台將劉致榮，本季第3度被放進傷兵名單，且今年只出賽7場主投21局。（圖／翻攝自Portland Sea Dogs X）
▲效力於波士頓紅襪2A的旅美台將劉致榮，本季第3度被放進傷兵名單，且今年只出賽7場主投21局。（圖／翻攝自Portland Sea Dogs X）

記者林之越/綜合報導

根據效力於波士頓紅襪2A的旅美台將劉致榮，近日被球隊放入7天傷病名單，已是個人本季第3度進出傷兵名單。劉致榮開季就因傷勢，遲遲無法上場，直到5月9日才迎來初登板，首戰3局狂飆5K，但過了1個多月又再次進入傷兵名單。由於傷勢問題，劉致榮今年只累積7場出賽，只投了21局比賽，出賽數可能將寫旅美生涯新低

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多次進入傷兵名單　出賽數恐寫新低

現年25歲的劉致榮自2021年開始在大聯盟1A出賽，如今是旅美生涯的第4年，去年10月曾入選杭州亞運台灣代表隊，雖然中華隊最終在金牌戰敗給南韓，但劉致榮後援4局，僅被敲1支安打沒有失分，狂飆6次三振，也讓球迷留下深刻印象

不過回到美國後，開季就被球隊放入7天傷病名單。終於在5月9日首次先發出賽，主投3局狂飆5次三振，沒有失分收下首場勝投，但進入5月尾聲，表現略有下滑，防禦率也上升到4

隨後分別在6月13日、7月18日被球隊放進傷兵名單，短短半個賽季已經累積3次進出傷病名單。劉致榮本季總共只在小聯盟出賽7場為紅襪2A出賽的6場比賽中，拿下1勝1敗，防禦率4，總共主投21局，可能將寫下自旅美以來，單季出賽數的生涯新低

▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊劉致榮接替旅美好手林昱珉先發後登板。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊劉致榮接替旅美好手林昱珉先發後登板。（圖／NOWnews資料照，特派記者葉政勳攝）

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