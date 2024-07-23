韓國瑜財產申報曝！存款883萬、揹2036萬房貸 還有這2項無價之寶
監察院廉政專刊今（23）日公布立法院正副院長等人的財產申報，立法院長韓國瑜及妻子李佳芬名共申報存款883萬6866元，相較半年前登記不分區立委時，短少約232萬，韓國瑜和李佳芬還背著房貸2036萬4943元；有趣的是，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」一欄中，韓國瑜申報了「賣菜郎CEO韓國瑜」、「韓國瑜標章」兩項種類，價額則是「無法估價」。
記者余祥／台北報導
根據申報資料，韓國瑜與李佳芬存款有883萬6866元，相較半年前不分區立委登記時申報的1151萬8892元，少了約232萬；有價證券方面，有強普與晶隼股票230萬7,690元 、基金受益憑證445萬7415元、11筆儲蓄險。
債務部分，韓國瑜與李佳芬還有房貸2036萬4943元；不動產部分，李佳芬名下有5筆土地、皆坐落在雲林縣斗六市；1筆同樣位於斗六的建物、要價1680萬，另有兩部車齡超過5年的MITSUBISHI、LEXUS汽車。
值得注意的是，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」一欄中，韓國瑜申報了「賣菜郎CEO韓國瑜」、「韓國瑜標章」兩項種類，價額則是「無法估價」。