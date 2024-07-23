凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

颱風假明天有機會嗎？凱米「最新風雨預估」出爐　3地區已達標

▲凱米颱風將在週三、週四帶來最劇烈的降雨，這兩天颱風假機率最高，全台嚴防豪雨出現。（圖／記者葉政勳攝）
▲凱米颱風將在週三、週四帶來最劇烈的降雨，這兩天颱風假機率最高，全台嚴防豪雨出現。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）持續增強，外圍環流今（23）日下半天開始影響，目前「海陸警齊發」，颱風將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣，而是否放颱風假的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天下午1時發布，「雨量部分」明（24）日目前並未有縣市達標，「風力」則有澎湖、蘭嶼綠島達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲氣象署針對凱米颱風的未來24小時（7月23日14時至7月24日14時）預估雨量。（圖／中央氣象署）
▲氣象署針對凱米颱風的未來24小時（7月23日14時至7月24日14時）預估雨量。（圖／中央氣象署）
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月23日14時至7月24日14時）預估雨量中，並未有縣市達標，其中有4縣市已經接近達標。包括新北市山區200至340毫米達標，平地100至190毫米達標；宜蘭山區300至490毫米達標，平地150至250毫米未達標；新竹山區150至250毫米達標，平地80至150未達標；花蓮山區150至300毫米達標，平地80至150毫米未達標。

風力部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標，其餘縣市都尚未達標，但明日上午6時後的風力還有變化，氣象署稍晚提供預測數據，各縣市仍有達標機會。

▲凱米颱風風力預估部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風風力預估部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標。（圖／中央氣象署）
從今日到週五（7/23~7/26）颱風影響期間總雨量預估方面，以南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區的1300至1800毫米最多，其次是台中市山區1200至1500毫米；平地部分，以南投800至1100毫米最多，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東600至900毫米第二，基隆300至500毫米、台北250至400毫米、新北400至600毫米、桃園300至500毫米。

風力部分，明日清晨各地最大陣風約6至7級，平均風約4到5級，氣象署提醒，綠島、蘭嶼今天已經有10級強陣風，桃竹苗沿海、澎湖在今天下半天也會有較大陣風，明天清晨東部沿岸風力增強，西半部沿岸因台灣海峽地形因素，風也會變大，今天北部、東半部、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪也逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有3米以上浪高。

▲凱米颱風持續往台灣移動，預估將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣。（圖／中央氣象署提供）
▲凱米颱風持續往台灣移動，預估將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣。（圖／中央氣象署提供）

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

不斷更新／凱米颱風「海陸警齊發」！暴風圈擴大　4縣市入警戒區

中颱凱米還在增強！氣象署發布「陸上警報」　北台灣越晚雨越大

「剃頭颱」凱米恐成近8年最猛颱風！路徑貫穿北台灣　全台炸豪雨

颱風假放2天？凱米最快明晨觸陸　北北基桃「暴風圈籠罩機率」99%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載