颱風假明天有機會嗎？凱米「最新風雨預估」出爐　3地區已達標

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針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月23日14時至7月24日14時）預估雨量中，並未有縣市達標，其中有4縣市已經接近達標。包括新北市山區200至340毫米達標，平地100至190毫米達標；宜蘭山區300至490毫米達標，平地150至250毫米未達標；新竹山區150至250毫米達標，平地80至150未達標；花蓮山區150至300毫米達標，平地80至150毫米未達標。
風力部分，明日清晨0時至上午6時，僅有蘭嶼、綠島、澎湖有機會出現9至10級強陣風達標，其餘縣市都尚未達標，但明日上午6時後的風力還有變化，氣象署稍晚提供預測數據，各縣市仍有達標機會。
從今日到週五（7/23~7/26）颱風影響期間總雨量預估方面，以南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區的1300至1800毫米最多，其次是台中市山區1200至1500毫米；平地部分，以南投800至1100毫米最多，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東600至900毫米第二，基隆300至500毫米、台北250至400毫米、新北400至600毫米、桃園300至500毫米。
風力部分，明日清晨各地最大陣風約6至7級，平均風約4到5級，氣象署提醒，綠島、蘭嶼今天已經有10級強陣風，桃竹苗沿海、澎湖在今天下半天也會有較大陣風，明天清晨東部沿岸風力增強，西半部沿岸因台灣海峽地形因素，風也會變大，今天北部、東半部、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪也逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有3米以上浪高。
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