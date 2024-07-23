凱米颱風「拋物線衝向台灣」！明深夜登陸 宜蘭、花蓮都有可能
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）海陸警持續發布，中央氣象署今（23）日下午2時30分表示，陸上警報範圍已擴增到「中部以北、宜蘭、花蓮」等地，凱米颱風未來強度還有增強空間、暴風圈也會持續擴大，能達250公里，並有機會在明天清晨接觸台灣東半部陸地，中心則高機率明（24）日深夜，於宜蘭或花蓮登陸。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，中度颱風凱米今日下午2時中心位置在台灣東南東方約460公里海面上，以時速20轉16公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。
路徑部分，氣象署預報員劉宇其說明，凱米颱風暴風圈預計在明天白天接觸台灣陸地，並在明天深夜登陸東北部，隨後穿過大台北，再從新北沿岸出海；此外，凱米的導引氣流較弱，最近有減速趨勢，目前以拋物弧線慢慢接近台灣，明天深夜登陸機率高，不過凱米靠近台灣陸地時，中心會出現震盪，「若偏南一點，就在花蓮登陸，往北走一點就在宜蘭登陸。」
今天午後凱米已經為東半部、北部地區帶來陣雨，越晚雨勢越大，中南部則在午後有雷雨，且不排除有大雨出現。明天整天北台灣、東部降雨最多，下半天慢慢擴散至中南部，各縣市週三、週四都有豪雨發生機會，西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨出現。
劉宇其也指出，凱米颱風在過去3小時強度、暴風圈持平，不過從衛星雲圖可以發現，凱米颱風本身西南側的雲系發展旺盛，隨著凱米颱風朝西北向台灣逼近，這塊「極不穩定」的雲帶也都將掃過台灣，因此本次颱風的降雨量是務必要特別關注的區域。