拒開「巴氏量表」！三總醫師遭揮拳痛毆 囂張家屬二審判決曝
三軍總醫院一名顏姓醫師，日前因拒絕開立巴氏量表，不料竟慘遭張姓家屬揮拳痛毆，雖一旁護理師見狀立刻上前想將2人架開，但短短1分鐘內，張男仍朝醫師連揮5拳，導致其臉部出現多處傷口，眼鏡也在混亂之中噴飛出去，案經審理，士林地院一審依傷害等罪判處張男6月徒刑、得易科罰金，上訴後，台灣高等法院憲法法庭對公然侮辱罪限縮適用範圍，改判5月。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年5月8日上午，一名張姓男子（50歲）到診間要求幫母親開立巴氏量表，但顏姓醫師評估後，認為病患條件尚未符合開立標準，沒想到張男聽聞後頓時情緒失控，開始不斷以言語攻擊醫師，隨後更不顧醫師警告「已經違反醫療法」，演變成暴力襲擊。
起初張男在護理站外抓著醫師理論，眼見對方想要離開，張男便不顧護理師阻攔，掄起拳頭就往顏醫師臉上揮去，造成其頭部、顏面多出受傷，最後張男還反嗆到「違反醫療法又怎樣」。
法院審理後，認定張男行為觸犯醫療法、刑法傷害罪，審酌張男至今未能達成和解，也沒有取得醫師原諒，依妨害醫事人員執行醫療業務罪、傷害罪及公然侮辱罪判處他有期徒刑6月；全案上訴後，二審考量憲法法庭今年憲判字第3號判決限縮刑法第309條第1項規定的可罰範圍，認為張男辱罵部分雖有不妥，但由於其是一時情緒失控發洩，故撤銷改判5月徒刑，得易科罰金。