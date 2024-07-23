凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

颱風預報升級！氣象署新增「暴風可能到達時間」　一文搞懂怎麼看

▲近期凱米颱風（Gaemi，南韓命名）侵台，中央氣象署也首次啟用「颱風暴風可能到達時間」及「颱風暴風可能最早到達時間」的資訊分析。（圖／中央氣象署）
▲近期凱米颱風（Gaemi，南韓命名）侵台，中央氣象署也首次啟用「颱風暴風可能到達時間」及「颱風暴風可能最早到達時間」的資訊分析。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

隨著科技不斷進步和 AI 技術的提升，各國針對颱風、寒流、熱浪等天氣現象的預估和分析也越來越多元，近期凱米颱風（Gaemi，南韓命名）侵台，中央氣象署也首次啟用「颱風暴風可能到達時間」及「颱風暴風可能最早到達時間」的資訊分析，讓風險管理需求較高的族群和行業，能提早進行防災準備，對一般民眾而言，也可透過這兩項資訊，判斷颱風假是否有可能實施。

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2024年7月起，在原先中央氣象署颱風消息的網頁上，出現了颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，目的是為了因應不同族群防颱整備所需時間。，受度中等的族群可以在「可能到達時間前」完成防災準備，而耐受度較低的族群建議在「可能最早到達時間前」完成準備。

▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，可以選定「時間」作為防颱準備依據。（圖／中央氣象署）
▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，可以選定「時間」作為防颱準備依據。（圖／中央氣象署）
以上述圖片為例，民眾可以選定「時間」和「地點」判斷颱風動態；時間部分，未來5天內，全台灣暴風侵襲機率約40至60%，其中東部部分地區可能高達60%。以3日20時為例，颱風暴風可能已接近綠島、蘭嶼，但如果颱風移速比預期快，颱風暴風也可能涵蓋到花東及高屏，提醒民眾提前做好防颱準備。

至於地點方面，可以看下面這張圖，以台北市為例，未來5天颱風暴風侵襲機率約為50%，暴風可能到達台北市的時間是4日8時至20時。如果颱風移速比預期快，暴風可能最早會在3日20時至4日8時到達，考量颱風預報誤差的不確定風險，請務必在此時間之前做好防颱準備。

▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，也能選定「地點」作為防颱準備依據。（圖／中央氣象署）
▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，也能選定「地點」作為防颱準備依據。（圖／中央氣象署）
氣象署說明，颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估，其計算方式是根據官方預報誤差特徵，模擬出1000個可能的颱風路徑，90百分位代表跑贏90%的颱風成員，即為可能最早到達時間；50百分位代表跑贏50%的颱風成員，即為可能到達時間。

氣象署強調，儘管現代科技對颱風路徑的預測能力已經有長足進步，但仍難以完全掌握，預報存在一定程度的誤差，且隨預報時間越長，誤差越大，就颱風路徑準確度而言，目前氣象署與美、日等先進各國官方的預報水準相當。為了更充分說明颱風預報的不確定性，氣象署在颱風消息網頁中提供了一系列颱風相關機率預報輔助產品，供社會大眾及颱風防救災決策者參考。

▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，是以官方預報誤差特徵，模擬出1000個可能的颱風路徑計算而成。（圖／中央氣象署）
▲颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估資訊，是以官方預報誤差特徵，模擬出1000個可能的颱風路徑計算而成。（圖／中央氣象署）

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