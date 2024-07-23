颱風預報升級！氣象署新增「暴風可能到達時間」　一文搞懂怎麼看

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以上述圖片為例，民眾可以選定「時間」和「地點」判斷颱風動態；時間部分，未來5天內，全台灣暴風侵襲機率約40至60%，其中東部部分地區可能高達60%。以3日20時為例，颱風暴風可能已接近綠島、蘭嶼，但如果颱風移速比預期快，颱風暴風也可能涵蓋到花東及高屏，提醒民眾提前做好防颱準備。
至於地點方面，可以看下面這張圖，以台北市為例，未來5天颱風暴風侵襲機率約為50%，暴風可能到達台北市的時間是4日8時至20時。如果颱風移速比預期快，暴風可能最早會在3日20時至4日8時到達，考量颱風預報誤差的不確定風險，請務必在此時間之前做好防颱準備。
氣象署說明，颱風暴風「可能」及「可能最早到達」的時間預估，其計算方式是根據官方預報誤差特徵，模擬出1000個可能的颱風路徑，90百分位代表跑贏90%的颱風成員，即為可能最早到達時間；50百分位代表跑贏50%的颱風成員，即為可能到達時間。
氣象署強調，儘管現代科技對颱風路徑的預測能力已經有長足進步，但仍難以完全掌握，預報存在一定程度的誤差，且隨預報時間越長，誤差越大，就颱風路徑準確度而言，目前氣象署與美、日等先進各國官方的預報水準相當。為了更充分說明颱風預報的不確定性，氣象署在颱風消息網頁中提供了一系列颱風相關機率預報輔助產品，供社會大眾及颱風防救災決策者參考。
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