川普稱金正恩想念他 北韓官媒刊登社論痛批美國是「流氓國家」
美國前總統川普獲共和黨正式提名為總統候選人，造勢時還拿北韓領導人金正恩替自己拉抬聲量，稱金正恩也希望看到他回鍋白宮，「我認為他很想念我」；對此，北韓領導人金正恩並未正面回應，但北韓官媒今（23）則發表一篇社評痛批美國簡直是「流氓國家」，還罵川普「企圖營造私人關係」但並沒有替國家帶來正面改變。
國際中心楊智傑／綜合報導
距離美國總統大選只剩百餘日，川普與副手范斯在賓州槍擊案過後，首度前往關鍵搖擺州密西根州出席造勢活動，期間川普分享自己在任總統時和北韓最高領導人金正恩之間的好交情，還說曾邀金正恩飛往美國一起看洋基隊的棒球比賽，更強調兩人相處融洽，「他也希望看到我回來」。
《朝中社》週二則刊登一篇並未標明作者的評論，內容主要談及北韓與美國數十年來的關係，盤點從柯林頓時期與美國達成協議，希望透過對話解決分歧，接著在布希執政後卻又撤銷該協議，如今的美國政治環境「讓華府沒有任何可信度」，批評只要政黨輪替執政就會遭到單方面被氣，「事實證明美國是政治流氓國家，可以隨時違背跟他國簽訂的條約或協議」
文章還批評美國奉行最惡毒的「仇視北韓」政策，而川普與擁有核武的國家領導人關係交好的如意算盤，實際上「並未帶來任何正面轉變」，社論稱川普任職美國總統時確實希望能把領導人間的私人情誼帶入國家關係當中，但「國家的外交政策和私人感情必須明確分開。」
該文最後也警告，美國必須擔心自身安全的時代已經來臨。