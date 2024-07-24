泰國女星被詐欺！損失逾百萬元　捲入包包詐騙案

泰國女星薩米（Sammy Cowell）被詐欺逾百萬元，捲入假包詐騙案，她在網路上發佈一則販售6萬泰銖（約新台幣4.5萬元）名牌包的公告後，被罪犯哄騙進入一個LINE群組，莫名其妙反而被騙了120萬元，事後薩米親自到警察局報案並公開詳細的被騙過程。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國媒體《The Thaiger》，泰國知名演員兼模特兒薩米今（23）日前往Khok Kram警察局報案，並解釋案發經過。她表示近日她在臉書名牌包二手販售社團發佈了一篇文，打算販售一個Goyard的手提包，她的貼文下有一則留言，稱有一群收藏家對她販售的名牌包特別有興趣，希望她能加入一個LINE群組。
她加入這個LINE群組後，成員稱她需要繳交會費才能加入該組織，在她匯款後又被要求付費更多款項，詐騙者更稱若不繼續匯款，前面所匯的費用都不會退回，薩米因此陸續匯了120萬泰銖（約新台幣108萬元），她才驚覺疑似被騙。
她表示一開始會上當，是因為看到眾多對該組織的正向評價，以及一些人遵循正當規範後獲得退款的留言，讓她誤信該組織是個正常的組織。但冷靜下來後，她發現該組織是詐騙集團，而前面所匯的金額恐怕難以討回。「我想提醒大家提高警惕，謹防詐騙。儘管時常關注新聞並保持謹慎，我還是成為了這個騙局的受害者。」薩米接受採訪時說。
現年32歲的薩米出生於泰國曼谷，是2007年泰國超模大賽冠軍，為泰國著名女演員及模特，在Instagram上擁有超過146萬名粉絲，她的代表作有《情歌響徹》、《條紋亮片2015》、《愛的綑綁2019》等。