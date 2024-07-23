王子爆「連2天進出席惟倫家」！2人真實關係曝光 結婚想再等3年
「王子」邱勝翊先前和《全明星運動會》席惟倫傳緋聞，還被拍到連2天進出女方家中。今（23）日出席氣泡雞尾酒品牌一日店長活動，他也回應2人的關係，強調他們就是朋友，也覺得另一半相處起來的感覺比較重要，沒有特別喜歡的類型。至於看到朋友結婚，會不會也想步入人生下一階段？他表示目前人生規畫希望再給自己3年，想到38歲再做打算。
記者朱祖儀／台北報導
邱勝翊出席氣泡雞尾酒活動，表示自己平常酒量不是很好，之前只喝了一杯啤酒就睡了半小時，經過那次經驗覺得自己的酒量真的太爛了，之後大家有逼他喝酒，慢慢練起來就比較好了，現在也覺得工作壓力大的時候，喝點酒也不錯，需要適度的放鬆。他也笑曝，弟弟毛弟的酒品比較差，喝完酒就會變得很吵，還會打電話幫大家叫車，「我唯一輸他的就是酒量」。
至於先前被拍到進出席惟倫家，還貼心幫女方提包包。邱勝翊今天回應，表示2人就是朋友，因為之前有被拍到他比較不貼心的一面，這次算是「還席惟倫一個」。他也說，談感情的話感覺相處比較重要，對於前女友鄧麗欣前陣子爆出新歡一事，邱勝翊也大方表示「就替她開心，但已經沒有聯絡了，怎麼好意思打擾人家」。
看到身邊朋友結婚生子會不會羨慕？邱勝翊表示，覺得現在的生活很自在，且結婚要考慮很多事情，現在還沒辦法想這麼多，還笑說「我年紀也沒有阿緯這麼大」，且雖然喜歡小孩，但看到朋友出門都帶著小孩，其實很辛苦，所以暫時沒有這個打算，目前人生規畫想再給自己3年時間，感覺38歲差不多可以步入下個階段。