暫時處分「神預言」惹議 吳崢認發言不嚴謹「藍白胡亂造謠」
憲法法庭19日針對國會職權相關法案作出暫時處分判決，但在結果出爐前，民進黨發言人吳崢卻在節目上「神預言」，引發外界討論。對此，吳崢今（23日）表示，周五他的評論是基於憲法法庭過去的運作模式、實際案例，所以做出的推估，因為他不夠謹慎，說明不夠詳盡，而被藍白操作為政治攻擊，「藍白瞎扯司法不公、司法被干涉，完全是無的放矢、胡亂造謠」。
記者陳佩君／台北報導
對於預測憲法法庭暫時處分結果，吳崢表示，發言人的工作是代表政黨，在政治牽一髮動全身的修羅場中，如何即時傳遞正確資訊，同時不逾矩、不過火，在個人評論與發言人兩者身份之間的界線，他需要更謹慎的拿捏，因為民進黨是受到人民支持、人民託付的政黨，扛著民進黨的招牌發言，是莫大的責任，務求謹慎。
吳崢說，要謝謝許多朋友給他的建言和指正，支持者的鞭策，就是政黨進步的動力，這是民進黨的DNA，他知道，大家正是對民進黨有期待，希望黨要經得起嚴格的檢驗，才會有所要求，該做的，就是更努力回應這樣的期待。
吳崢說，感謝謝謝黨團和委員及很多戰友在社群上特地發文替他打氣，大家的鼓勵讓這份工作除了責任與壓力外更多了很多暖心。
吳崢說，如果不是一路上許多人給他建議和批評，大家不會看到他的成長；如果不是許多人給他支持和鼓勵，或許他也沒辦法一直維持熱情，「因為有了你們，我才是我，吳崢才是大家現在看到的吳崢」。
吳崢強調，發言人這個工作，沒有最好，只有更好，在崗位上，就要持續精進、持續進化，接下來每一天他還是會在第一線，和大家共同迎接種種挑戰，為台灣出力。