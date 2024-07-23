台南玉井佛堂7死縱火案！兇嫌曾文彥更一審再逃死 判決理由曝光
台南玉井區真理佛堂2019年12月間，發生一起嚴重火警，最終釀成7死2傷慘劇，檢方偵結後，依法起訴放火的兇嫌曾文彥，並求處極刑，雖一審時台南地院判死，但上訴後曾男均獲判無期徒刑，更二審判決今（23）日出爐，合議庭認為曾男符合自首減刑條件，依法不得科處死刑，因此仍維持原判。
社會組/綜合報導
據了解，家境優渥的曾文彥（24歲），父親是退休醫生，母親曾是老師，但他從小就經常對父親動粗，有反社會人格，由於家人無力管教，便將他送到玉井真理佛堂，試圖教化，無奈曾男仍常常失控，甚至揚言要燒掉佛堂，負責人只得將他請出。
2019年年底，曾男向負責人表示想回到佛堂居住，不料被婉拒後曾男竟萌生報復念頭，並於同年12月14日偷偷縱火，造成7死2傷慘劇；一審認為曾男毫無悔意，犯後還大言不慚說出「有死人就好，一個、二個都沒差，我就是要鬧到全台灣知道！」等語，且未來恐有再犯可能，因此判處死刑。
但上訴後，台南高分院認為，一審對有利於曾男的量刑因素，都未納入考量，故依兩公約施行法，考量曾男自幼有嚴重社會心理障礙，且治療不彰，改判他無期徒刑；日前更一審判決出爐，台南高分院仍維持無期、褫奪公權終身。
今天更二審再判處曾男無期徒刑，對此，台南高分院指出，由於曾男有反社會型人格障礙，且雖在案發後曾逃離現場，但又因腳遭燒傷疼痛難耐，主動向警員坦承放火，故符合刑法自首條件、應予減刑，合議庭不得不改判無期徒刑、褫奪公權終身。