凱米來襲！國泰雲門戶外公演《波》台北場延期至7/28演出
國泰金控與雲門舞集原定於7月27日在台北舉行的年度戶外公演《波》，因中颱凱米颱風影響，為確保現場體驗完善，決定延期至本週日7月28日舉辦。被譽為「地表最大戶外舞蹈表演」的年度戶外公演，這次呈現雲門藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度合作，融合藝術與人工智慧(AI)的舞作鉅獻--《波》，將改於本週日在國家兩廳院藝文廣場盛大演出。
記者許家禎／台北報導
國泰金控表示，除了主要舞作外，本次活動更包括演出前邀請觀眾一起全民律動，台北場次結束後，音樂人林強與新媒體團隊超維度將帶來特別演出。國泰金控與雲門舞集攜手29年，共創「國泰雲門隨行吧」的系列活動，致力推廣「藝術即生活」理念，今年以「一起．藝術萌芽」為主題，邀請大眾喚醒內在的藝術初心。
國泰金控呼籲民眾關注天氣變化，演出即時動態可於「國泰雲門隨行吧」官網查詢。台北、嘉義兩場戶外公演《波》均為自由入場，而社區巡演則需事先在線上報名。有興趣的民眾可上「國泰雲門隨行吧」官網查詢詳情。除此之外，「國泰雲門隨行吧」將於8月3日在嘉義舉行戶外公演，9月起更將展開「與雲門共舞」社區巡演，足跡遍及新北、高雄、澎湖、台東四地，讓藝術深入台灣每個角落。