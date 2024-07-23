內幕／盧秀燕不放心颱風堅持隻身返台　市長媽媽回家闖凱米這關

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這次訪美前幾天，先是遇到美國總統拜登宣布退選，接著凱米颱風來勢洶洶，眾人才笑「出趟國也太波折」，幸好氣象預告指凱米將擦過台灣東北角，中市府團隊評估台中市無大礙，趕在颱風來襲前機場正常運作，一行10幾人上了往西雅圖的飛機。
昨天登機時已是台灣的深夜，長達13小時的航程，原本該睡個好覺養精蓄銳，豈料盧秀燕一路睜眼到下飛機，在機上還忙著交代所屬，台灣時間的今（23）日晚間8點，她要連線災害應變中心，線上主持工作整備會議。
正當中市府這邊忙著連絡打點視訊會議細節，下午出訪團隊又傳來最新訊息，盧秀燕已經買好機票，搶搭美西時間凌晨1點半的班機返台，預計台灣時間明天凌晨5時抵達，晚上的連線先取消。
對市府幕僚而言，盧秀燕的決定雖然突然，但也不意外，相處久的人都知道，盧秀燕有很強烈的媽媽特質，很顧家、很難真正放下心，平常看起來溫和細心，遇到艱難時會變得很強悍。隨行幕僚還來不及分析利弊，她先下了結論「你們行程全部繼續，我一個人趕回去就好」，至於處理完凱米颱風，是否再趕往美西繼續其他行程，依照媽媽市長的個性，得等她真的「放下心」再說。
即使已經在回家路上，盧秀燕還是不斷和下屬通訊，特別要求注意特線低窪地區、和平、新社的防災工作。依她的風格，下機後應該會馬上奔往災害應變中心，至於燕子能否輕盈地國門來去一遭、「媽媽市長」幾點親自主持會議，還得視凱米颱風的襲台進度而定。
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