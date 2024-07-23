辛普森「神預言」女總統撞臉賀錦麗！編劇喊很榮幸 紫套裝藏深意
美國總統拜登宣布退選，副手賀錦麗（Kamala Harris）若真受民主黨提名總統候選人，有望成為美國第一位女總統，而不少網友也發現，曾多次「神預言」的黑色喜劇卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）就曾出現穿搭與賀錦麗相似的女總統畫面，就連編劇也直呼「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美媒《CBS》、《今日美國》報導，美國諷刺卡通《辛普森家庭》在2000年3月播出第11季第17集，該集描寫辛普森家庭成員未來的模樣，例如霸子長大成人後的長相，以及妹妹「花枝」最終入主白宮成為美國女總統。
沒想到有眼尖網友發現，接棒拜登的賀錦麗在2021年宣誓就職時，身上穿著紫色套裝、戴著珍珠項鍊，模樣和當時「花枝」成為美國總統的模樣高度相似，如今「女總統」預言有望成真，《辛普森家庭》編劇吉恩（Al Jean）也透過社群媒體X表示，「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子」。
不過報導也提到，除了賀錦麗高度相似以外，宣誓就職當天的其餘女性的服裝穿搭也大有學問，包含美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）、希拉蕊（Hillary Clinton）等人也穿著紫色系套裝，這就被認為是象徵著結合了民主黨「藍色」與共和黨「紅色」的暗示，寓意將團結與跨黨派合作，而賀錦麗發表的聲明當中也強調「團結」的概念。