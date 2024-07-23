上班別喝！全家拿鐵新升級「威士忌爆爆珠」 一咬秒爆威士忌酒液
全家咖啡新喝法來了，將於明（24）日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合，每組嚐鮮價89元，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每顆爆爆珠輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合，品嘗香醇、微醺的迷人滋味。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家宣布7月24日起攜手雞尾酒品牌WAT，創新推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合，將大冰經典拿鐵創新結合WAT口感滿分的「威士忌爆爆珠」，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液。
「威士忌爆爆珠拿鐵組合」每組含有冰拿鐵以及一份威士忌爆爆珠，每組原價99元，自7月24日起至8月6日特價89元。WAT威士忌爆爆珠可單獨購買，售價69元，酒精濃度8%。
此外，WAT還同步推出「琴酒爆爆珠」，由輕盈的柚花香氣結合層次豐富的琴酒，入口後，在口腔綻放出香甜、濃郁的口感，充滿令人驚喜的感覺。並與海尼根攜手合作，於全台各大合作的酒吧內，推出獨家販售組合「琴酒爆爆珠+經典海尼根」，豐富多層次的琴酒香氣，搭配海尼根星級釀造的經典拉格啤酒，形成口味獨特、充滿對比卻又具和諧感的全新味覺體驗。