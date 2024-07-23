川普需了解！外媒分析台積電4數字　營運受阻恐「經濟大蕭條」

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根據《巴隆週刊》（Barron’s）報導，在《彭博》刊出川普的專訪之後，那斯達克綜合指數再17日重挫2.8%，包含台積電和「美股科技七雄」在內的大型晶片股下跌，市值一夕之間共蒸發約7000億美元。
美股科技七雄指的是蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達、特斯拉。與台積電一同下跌，顯示出，市場認為台積電不僅是一間晶圓代工廠，更是美國最大、最重要企業關鍵零組件的關鍵供應商。
92%
據美國半導體行業協會（SIA）數據，台積電生產全球92%的先進半導體，其餘8%則由韓國製造。儘管美國想要再次在國內製造先進晶片，立下在2023年時20%先進半導體由本土製造的目標，但這仍需要一段時間。
33%
台積電生產的所有晶片，都供應給沒有自製晶片的半導體業者。對於輝達、超微（AMD）、博通和高通，及其他企業來說，台積電是一個大型供應商。這些企業將使用在製造晶片的費用中的三分之一左右給了台積電。報導指出，這現象並不尋常，也再次凸顯了台積電的重要性。
45%
輝達和其他企業向台積電購買晶片之後，還會轉賣給其他業者。微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜和特斯拉貢獻了輝達約45%的銷售額。雖然蘋果公司目前未向輝達購買太多晶片，但蘋果佔高通銷售額的約27%，以及博通銷售額中的約17%。
《巴隆週刊》記者Tae Kim將台積電營運受阻的風險稱為是「全球大蕭條」（Global Depression）。因為從理論上來說，若是沒有台積電，就沒有iPhone、AI伺服器和其他人們依賴的電子產品。