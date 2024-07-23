梁云菲抽脂遇糾紛？大腿動刀「額頭竟腫一塊」 醫生回答讓她傻眼
藝人梁云菲身材火辣，個性直率敢言，有「國光女神」的封號，卻也因此不時會惹出爭議。愛漂亮的她在節目上透露，自己曾在做醫美手術時出過狀況，當時她做大腿抽脂，手術結束後卻發現額頭中間腫一塊，她疑惑去詢問醫生，對方卻表示是把脂肪拿去補額頭了，讓她忍不住懷疑自己是否遇上醫療糾紛。
記者吳昕蓓／綜合報導
梁云菲在節目《小明星大跟班》分享，自己曾在大腿抽脂時碰上意外，當時她全身麻醉，完全不知道過程中發生什麼事，「手術後我去廁所看自己長什麼樣子，結果看到我額頭正中間腫了一整塊，我百思不得其解，想說會不會是過敏。」當梁云菲向醫生詢問手術過程是否出狀況時，醫生卻回應，「剛剛手術時，妳說要把脂肪拿去補額頭」，這個答案卻讓她半信半疑。
梁云菲表示，「我完全沒印象，也不知道該怎麼辦，重點是我後面有工作，我的腳都恢復好可以走了，我的額頭還是腫一大塊，只能先去剪瀏海。」她好奇問道這是否為醫療糾紛，「我一直很納悶，當下我到底有沒有權利去生氣，因為在術前諮詢的時候，醫生的確有問我要不要補哪裡？但我有講不要，可是麻醉下去，我可能就跟他講要了，那這樣該怎麼辦？」然而在場來賓都覺得麻醉時講的話不能信，應該要先簽訂手術同意書後才能動刀。