凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

超商防颱咖啡包！7-11咖啡買2送2可寄杯　全家冰磚拿鐵10元多一杯

▲7-11今（24）日起有大杯卡布奇諾買2送2，且APP行動隨時取可寄杯慢慢喝，門市則有精品馥芮白買一送一優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今（24）日起有大杯卡布奇諾買2送2，且APP行動隨時取可寄杯慢慢喝，門市則有精品馥芮白買一送一優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風即將登陸台灣本島，中央氣象署已發布海、陸警報，除了防颱必備的水、泡麵外，超商也推出現煮咖啡優惠，7-11今（24）日起有大杯卡布奇諾買2送2，且APP行動隨時取可寄杯慢慢喝，門市則有精品馥芮白買一送一優惠；全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝，《NOWnews》精選各大超商颱風咖啡優惠，買哪個最划算一文看懂。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）

▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）
▲7-11消暑新品！現萃茶多肉葡萄冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）
▲7-11消暑新品！現萃茶多肉葡萄冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：

◾大杯美式第2杯半價，7.4折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

🟡全家便利商店

📍門市｜7月24日起至7月28日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家冰磚拿鐵、甘蔗檸檬第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家冰磚拿鐵、甘蔗檸檬第二杯10元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至8月10日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾大杯拿鐵45元，8.2折（原價55元、特價45元）

📍APP來送禮｜7月24日至8月20日
◾大杯美式咖啡50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵咖啡50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）

以上任選一組再送「愛爾達三個月觀看序號乙組」（限量3,000組，送完為止）

▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）
▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）

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