「桌球甜心」鄭先知撞死人！肇事後對死因有意見 家屬氣炸不和解
號稱「桌球甜心」的國手鄭先知，去年8月份駕車轉彎未禮讓直行車，撞上楊姓機車騎士父女釀1死1傷，事後楊姓家屬提告，開庭時檢察官原本安排雙方和解，鄭先知也在庭上表明願意支付賠償金，不過卻對肇事責任有言詞，主張楊姓騎士送長庚醫院急救時，可能在心肺復甦術及壓胸等過程導致骨折及內臟受傷死亡，認為主要死因與車禍無關，令家屬相當不滿，執意提告，請求法院依法重判。
記者孫唯容/綜合報導
據《鏡週刊》報導，鄭先知去年開車在台北市時，與楊姓騎士發生擦撞，導致對方送醫急救，一個月後宣告不治，楊男家屬事後決定提告。由於過失致死案件最重可判刑5年，若雙方和解，除了可讓被害人及家屬不必再另提民事訴訟就能獲得賠償外，被告也可獲得輕判及緩刑。
日前台北地院開庭時，法官詢問鄭先知是否願意達成和解，鄭先知表明願意支付賠償金，除了楊男透過汽車強制險及第三人責任險可領到的理賠金約500萬元外，自己願意再支付60萬元的賠償金，蒞庭檢察官李建論則建議她加到100萬元，讓被害人家屬拿到連保險共600萬元的賠償金，鄭先知也同意。
不過，鄭先知雖然同意支付賠償金，但家屬對於她的態度相當不滿，因為她不斷在爭執楊男死亡的因果關係，導致和解破局。楊姓被害人家屬委任的律師向法官表示，鄭先知一再強調楊男的死因與車禍沒有必然關係，認為「死者是因自己的問題或在醫院急診室急救導致骨折或內臟受傷過世」，讓楊男家屬認為鄭先知犯後態度不佳，希望法院依法重判。
如今全案已由檢察官依過失致死罪起訴鄭先知，法官決定擇日再審，屆時雙方若未能取得共識，鄭先知恐面臨刑責，將入監服刑。