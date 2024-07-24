中部注意！後天風雨最大　盧秀燕今晚8時美國連線關切凱米防災

10天鐵人行程變30小時超人行程！盧秀燕早8開會喊「不要白目」

▲盧秀燕今天清晨獨自趕回台灣，副市長鄭照新、消防局長孫福佑前往接機，並向她報告台中防災現況。（圖／台中市政府提供，2024.07.24）
▲盧秀燕今天清晨獨自趕回台灣，副市長鄭照新、消防局長孫福佑前往接機，並向她報告台中防災現況。（圖／台中市政府提供，2024.07.24）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕中斷訪美行，今天清晨近5點返抵國門，隨即於上午8點赴消防局主持緊急應變中心會議。她表示自己在空中的10幾小時，凱米颱風變胖又大、路徑南修，下機後決定訂機票回國，並且寧寬勿鬆，在機上拍板台中今天停班課。她特別提醒少數人「千萬不要白自」跑去觀浪、登山，並要求警方，民眾不聽勸阻就馬上開罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市凱米颱風災害應變中心昨（23）日已提升一級開設，前晚11時率團從桃園機場出國訪美的市長盧秀燕，今晨5點獨自返國，原本10天的鐵人行程，瞬間變成30小時的超人行程，她表示訪美落地之後得知颱風路徑下修，中部被列入陸上警戒範圍，當時立刻在美國召開緊急會議，並且決定折返，希望在關鍵時刻與市民家人同在。

有關臨時宣布停班停課，盧秀燕說，此次颱風不只範圍變大、增強，路線也不同，根據最新的資料，颱風可能會在宜蘭、花蓮之間登陸，昨晚風力更達到標準，雖然現在有降下來，但「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心。她在飛機上召開緊急線上會議，拍板決定今日台中全市停止上班上課，並且盡快宣布，讓原本要上班上課的民眾可在第一時間得到訊息。

盧秀燕說，原本擔心飛機無法降落，「幸好飛機跑得比颱風快」，凌晨4點多順利降落，可以回台中主持災害應變中心工作會報。

▲盧秀燕今天清晨獨自趕回台灣，她表示在飛機上定調今天停班課。（圖／台中市政府提供，2024.07.24）
▲盧秀燕今天清晨獨自趕回台灣，她表示在飛機上定調今天停班課。（圖／台中市政府提供，2024.07.24）
盧秀燕上午8點準時主持災害應變會報，消防局報告目前有11件零星災情，聽完各單位簡報後，她表示雖然已經宣佈停止上班課，但來消防局的路上，還是看到少數市民可能為了生活，還是在路上走。

她提醒市民，凱米颱風「就是強風豪雨」，千萬不要輕忽，今天下午到明天影響最大，請大家不要外出，尤其是山區雨勢大有長時間強降雨、海邊風力將達10級以上，「千萬不要白自了，跑去觀浪、登山」。對於警方報告有39件、91人勸阻案，「不聽就馬上開罰」！她提醒有災情可以打1999市民專線反映、求助，但「現在是黃金時間，想聊天的不要來吐心聲、訴委屈」。
 

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

內幕／盧秀燕不放心颱風堅持隻身返台　市長媽媽回家闖凱米這關

快訊／徹夜未眠難放心！盧秀燕落地美國5小時　獨自返台坐鎮防颱

訪新加坡花蓮地震、訪美凱米颱風來襲　盧秀燕責成鄭照新坐鎮市府

小笠原看好她重現20年前「連宋配」盛況　盧秀燕出國前親回了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代