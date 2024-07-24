10天鐵人行程變30小時超人行程！盧秀燕早8開會喊「不要白目」

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有關臨時宣布停班停課，盧秀燕說，此次颱風不只範圍變大、增強，路線也不同，根據最新的資料，颱風可能會在宜蘭、花蓮之間登陸，昨晚風力更達到標準，雖然現在有降下來，但「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心。她在飛機上召開緊急線上會議，拍板決定今日台中全市停止上班上課，並且盡快宣布，讓原本要上班上課的民眾可在第一時間得到訊息。
盧秀燕說，原本擔心飛機無法降落，「幸好飛機跑得比颱風快」，凌晨4點多順利降落，可以回台中主持災害應變中心工作會報。
盧秀燕上午8點準時主持災害應變會報，消防局報告目前有11件零星災情，聽完各單位簡報後，她表示雖然已經宣佈停止上班課，但來消防局的路上，還是看到少數市民可能為了生活，還是在路上走。
她提醒市民，凱米颱風「就是強風豪雨」，千萬不要輕忽，今天下午到明天影響最大，請大家不要外出，尤其是山區雨勢大有長時間強降雨、海邊風力將達10級以上，「千萬不要白自了，跑去觀浪、登山」。對於警方報告有39件、91人勸阻案，「不聽就馬上開罰」！她提醒有災情可以打1999市民專線反映、求助，但「現在是黃金時間，想聊天的不要來吐心聲、訴委屈」。
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