凱米颱風攪局！歌詩達郵輪三度改行程 3千旅客怒吼「拒絕下船」
凱米颱風襲台，今（24）日除了金門縣皆放颱風假，不過在颱風侵台前，已經有郵輪之旅因此變了調。有旅客投訴，他們搭乘的歌詩達郵輪，明知有颱風過境日本沖繩卻硬要出發，不僅三度變改行程，最後還拍板提早1天返回高雄，旅客不滿權益受損，氣炸要求退錢，更拒絕下船，還有一家10口花了18萬，卻玩了一肚子氣，相當無奈。
記者孫唯容/綜合報導
歌詩達郵輪莎倫娜號21日從基隆港出發前往日本沖繩，展開5日的郵輪之旅，不過因為凱米颱風攪局，郵輪公司公告取消石垣島行程，改往那霸宮古島，7月21號報到當天，要求旅客簽更改行程同意書，豈料22日再度更動行程，原本要在沖繩過夜，改成只停留8個小時，宮古島也直接取消，結果23日上午三度更改行程，原本預定25號8點要回到基隆港，提前一天變成24號上午返回高雄港，再由船公司安排遊覽車，接駁旅客到指定地點。
郵輪公司屢次更改行程，讓船上3千名旅客深感不滿，齊聚郵輪劇場、中庭、服務台等區抗議，大吼「拒絕下船」。民眾更抱怨，船公司口口聲聲強調說安全性，基於安全性的考量，他們不得不更改行程，但是我們在下船之後回到，坐遊覽車回到台北的時候，卻是颱風影響到台灣最嚴重的時間，而我們卻要往颱風的，風暴的中心那邊前進。
對此，歌詩達郵輪台灣發聲明表示，為了補償旅客，每個乘客有100美元的消費金，並退回一天的費用，大約是2成的旅費；另外，為確保安全回航，船公司安排遊覽車接駁高雄港至高雄左營站、台中朝馬汽車站、台北火車總站及基隆火車站。