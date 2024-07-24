凱米颱風露「恐怖黑尾」！1特點很不妙 上班族驚：颱風假連2天嗎
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）步步緊逼，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文示警，指出凱米颱風準備開眼，今天下半天將是他此生巔峰時刻，有機會挑戰強烈颱風，點名凱米環流結構1特點，即是「南側環流、雨帶特別肥厚」不是好現象，雷達圖中凱米露出恐怖黑尾。不少上班族討論是否會連續兩天停班停課，一票點名昔日納莉颱風曾讓台北連放2天颱風假，莫拉克更是連3天停班停課，要隨時做好防颱準備。
記者徐銘穗/綜合報導
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午9時許指出，凱米颱風路徑目前沒有太大變化，仍然預估今天深夜左右在北花蓮至宜蘭間登陸，但同時也要觀察凱米靠近過程中與台灣陸地的交互作用，「可能搖搖擺擺出現不規則的走勢」，提醒宜蘭及北花蓮民眾，以強颱登陸規格做好準備。
凱米颱風來襲，台灣本島全部停班停課，桃園人睽違4年迎來颱風假。而隨著凱米颱風逐漸增強，大家也都十分關注凱米颱風是否會連續兩天停班停課，一名超想上班的網友就在PTT好奇發問，「歷史上有連放兩天颱風假過嗎？」而話題也掀起熱議。
網友紛紛提及，去年南部就有連續2天颱風假，正是2023年的杜蘇芮颱風，讓中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假，也有人想起2001年的納莉颱風，曾讓台北市停班停課2天，但由於淹水災情嚴重，許多公司、學校整整停班課一周。
而近期颱風災情最慘烈地當屬2009年的莫拉克颱風，重創了台灣南部，驚人雨量使得台灣爆發近50年來最嚴重水患，它更讓高雄小林村滅村，帶走至少681條人命，也創下連續3天停班停課的慘烈紀錄。