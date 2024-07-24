賀錦麗真的穩了？路透民調首次「超車」　44％：42％領先川普

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相較之下，一周前賀錦麗與川普的支持率持平，均為44%，本月初川普則領先賀錦麗1個百分點。但都在3%誤差範圍內。
受訪者普遍認為，賀錦麗具有年齡的巨大優勢。約有56%的登記選民認為，59歲的賀錦麗「思維敏捷，能夠應對挑戰」；而49%的登記選民對78歲的川普也有同樣的看法。先前只有22%這樣評價拜登。
約有80%的民主黨選民表示對拜登有好感，但有高達91%的民主黨選民對賀錦麗有同樣看法。四分之三的民主黨選民表示，他們同意現在應該支持賀錦麗的提名，只有四分之一的人表示，應該由多名候選人競爭來取得提名。
賀錦麗23日時在關鍵州威斯康辛州進行首場競選活動，她贏得了民主黨主要人士的支持，目前外界注意力已轉向賀錦麗將選擇誰作為競選夥伴。
民調許多受訪者表示，他們對被視為賀錦麗競選「潛在人選」的民主黨人士「一無所知」。
儘管全國民調能看出美國選民的支持度輪廓，但最終搖擺州的選舉結果是影響大選的關鍵。
川普競選團隊的民調專家淡化賀錦麗民調上升結果，認為由於媒體大肆報導，促使賀錦麗支持率可能短暫上升。共和黨民調專家法布里濟歐（Tony Fabrizio）表示，「賀錦麗走升的支持率可能會在未來幾天內開始顯現，並將持續一段時間。」
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